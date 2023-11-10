Женщине стало плохо в давке за билетами в Большой театр
Скорую помощь вызвали к Большому театру, где стоящей за билетами на балет «Щелкунчик» женщине стало плохо в давке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, травм поклонница балета не получила. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Из-за сильного ажиотажа и повышенного спроса на предновогодний показ «Щелкунчика» руководство Большого театра ввело специальный график продаж билетов. Но для покупки нужно получить специальный браслет, которые раздают партиями по 20 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
На представления 23−28 декабря продажа билетов в кассах началась 4 ноября. С завтрашнего дня в кассы поступят проходки на постановки 29−31 декабря. А ближе к концу следующей недели можно приобрести билеты на зимние каникулы.