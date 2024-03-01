«Женщине отрезало ноги». Электричка сбила трех человек в Орехово-Зуеве

Наезд на пассажиров произошел в 18:04. Поезд 6813 стоял до 18:30 в ожидании скорой помощи и МЧС.

В распоряжении «360» оказалось видео с места случившегося. На кадрах видно, что на платформе рядом с поездом сидел мужчина, рядом лежал накрытый теплыми вещами ребенок. Пострадавшая женщина находилась внизу, между платформой и поездом.

«Женщине ноги отрезало. У мужчины две ноги сломаны, и у мальчика что-то с ногами. Они упали между электричкой и платформой все вместе. <…> Женщина была, где первый вагон, а мужчина с мальчиком, где пятый вагон. Никто не понял, как они туда попали», - рассказала очевидец события.

Наезд поезда на людей подтвердили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Сегодня, 1 марта 2024 года, в вечернее время, на станции Крутое электропоездом Петушки-Москва травмированы граждане. Причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В среду, 28 февраля, электричка сошла с рельсов на станции Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.