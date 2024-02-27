Женщина заживо сгорела в квартире в Петербурге

В Ярославле домашнего кота насмерть зажало оконной рамой, открытой на режим проветривания. Городские ведомства его спасать отказались. Об этом сообщило издание «ПроГород».

Жительница Ярославля рассказала о гибели животного в понедельник, 26 февраля, в социальных сетях.

По ее словам, она заметила, что на пятом этаже общежития кот перегнулся через форточку и завис в положении - голова внизу, ноги вверху. Она поднялась наверх и узнала от соседей, что хозяина кота дома нет и неизвестно, когда он вернется.

По словам женщины, она позвонила в службу спасения, поисково-спасательную службу, единую дежурно-диспетчерскую службу и в управляющую компанию дома, но везде ей отказали в помощи и спасении кота под предлогом, что они не занимаются животными.

«В Ярославле всем пофиг на животных? Висит? Погибает? Умирает? Сам виноват», - написала она в соцсетях.

Ранее на севере Москвы спасли двух котов , оставшихся в квартире в горящем доме.