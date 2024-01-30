Женщина-водитель влетела в автобус в Воскресенске и погибла

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Авария произошла в 17:20 по московскому времени. По предварительным данным, Lada выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с рейсовым автобусом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля - женщина 1992 года рождения - погибла на месте. Других пострадавших нет», - указали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничили. Водителям рекомендовали выбирать другие пути объезда.

Очевидец аварии в беседе с «360» рассказал, что видел, как легковой автомобиль буквально вылетел из-под автобуса и задымился.

«Девушка на момент аварии была жива, она хрипела. Была без сознания», - отметил он.