Женщина-водитель влетела в автобус в Воскресенске и погибла
Автомобиль Lada врезался в рейсовый автобус на седьмом километре трассы Воскресенск — Виноградово. В результате погибла женщина — водитель легковушки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Кадры с места ДТП попали в распоряжение «360».
Авария произошла в 17:20 по московскому времени. По предварительным данным, Lada выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с рейсовым автобусом.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля - женщина 1992 года рождения - погибла на месте. Других пострадавших нет», - указали в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничили. Водителям рекомендовали выбирать другие пути объезда.
Очевидец аварии в беседе с «360» рассказал, что видел, как легковой автомобиль буквально вылетел из-под автобуса и задымился.
«Девушка на момент аварии была жива, она хрипела. Была без сознания», - отметил он.