08 января 2025, 21:30

Женщина вместо чемодана. Пассажирка уехала в багажное отделение в аэропорту Владикавказа

Unsplash
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В аэропорту Владикавказа женщина по ошибке встала на ленту багажа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что происшествие зарегистрировали камеры аэропорта еще в новогодние праздники. Судя по опубликованным кадрам, пожилая женщина не без труда поднялась на ленту багажа рядом со стойками регистрации.

Уже перед окошком пассажирка споткнулась, упала на ленту и уехала в багажное отделение. Здесь ее встретили грузчики. Они и помогли женщине вернуться в зал ожидания.

Ранее в Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением.

Праздники Женщины Россия
08 января 2025, 22:33
Рабочий скончался, упав в шахту лифта с 9-го этажа на стройке в Новой Москве
РИА «Новости»
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ЧП произошло в поселении Сосенское в Новой Москве. Рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

Рабочий упал в шахту лифта с высоты девятого этажа, уточнил источник. Мужчина не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что рабочий скончался. В поселение выехала скорая помощь и полиция.

Ранее упавший с 11-го этажа монтажник скончался.

Рабочий сорвался в вентиляционную шахту на стройке на севере Москвы.

В конце ноября работник, упавший в шахту лифта, выжил. Один из работников центра по продаже шин в Электроуглях провалился в техническое помещение лифта. Мужчина пролетел два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.

Шахты Спасатели Мужчины Москва
08 января 2025, 22:21
Перевалило за шесть сотен. Тибет сотрясают толчки после смертоносного землетрясения
Unsplash
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Жители Тибета продолжают ощущать последствия мощного землетрясения. Удар стихии накануне унес жизни 126 человек, сообщило «Синьхуа».

В общей сложности местные власти зафиксировали 646 повторных толчков. По словам главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Хун Ли, сильнейший из них имел магнитуду 4,4 и находился на расстоянии около 18 километров от эпицентра землетрясения.

В районы, пострадавшие от удара стихии, направили крупную партию гуманитарной помощи. Власти передали пострадавшим палатки, кровати и теплые одеяла. Королевское общество спасателей Канады выслало в регион 50 своих специалистов.

Землетрясение произошло в одном из высокогорных районов Тибета во вторник, 7 января. Погибли 126 человек , еще 188 человек пострадали. В регионе обрушилось множество зданий. Толчки ощущались также в столице Непала Катманду и в некоторых регионах Индии.

Спасатели Землетрясения Китай Непал
08 января 2025, 22:05
Огромный кран сорвался в 50-метровое ущелье в Кабардино-Балкарии
Unsplash
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В Черкесском районе Кабардино-Балкарии с трассы в ущелье сорвался грузоподъемный кран. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС на официальном сайте ведомства.

Кран работал на 42-м километре федеральной трассы «Урвань-Уштулу». По сообщению МЧС, строительная техника съехала с дороги в ущелье - ведомство заявило о ДТП, не приводя других подробностей происшествия.

Тяжелая крупногабаритная машина обрушилась в обрыв глубиной около 50 метров. Ее оператор, 37-летний житель села Аушигер, погиб на месте.

На месте происшествия работает спасательная группа из 10 человек. Также МЧС задействовало две единицы техники.

Кроме того, к ущелью прибыла и следственно-оперативная группа местных правоохранительных органов. Тело водителя еще не достали.

Ранее грузовик свалился в обрыв в Дагестане. Его водитель погиб.

Грузовики ДТП Водители
08 января 2025, 21:23
Церковь загорелась на улице Врубеля в Москве
Freepik
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Загорелось строящееся здание рядом с управой района Сокол в Москве. По словам источника 360.ru, горит кровля религиозного строения.

Источник сообщил, что двухэтажное здание по улице Врубеля находится на реконструкции. Вспыхнула крыша, огонь охватил 120 квадратных метров кровли. Очевидцы сообщили об открытом горении и столбе дыма рядом с управой района Сокол. Пожару присвоили первый ранг.

«На улице Врубеля загорелась крыша здания находящегося на реконструкции. На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», - подтвердили в МЧС Москвы.

Позже источник сообщил, что огонь распространился на 300 квадратных метров.

Ранее в районе Замоскворечья произошел пожар в туристическом агентстве. Открытое пламя заметили на первом этаже 14-этажного здания. В пожаре никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва

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