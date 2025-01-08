Женщина вместо чемодана. Пассажирка уехала в багажное отделение в аэропорту Владикавказа

Издание уточнило, что происшествие зарегистрировали камеры аэропорта еще в новогодние праздники. Судя по опубликованным кадрам, пожилая женщина не без труда поднялась на ленту багажа рядом со стойками регистрации.

Уже перед окошком пассажирка споткнулась, упала на ленту и уехала в багажное отделение. Здесь ее встретили грузчики. Они и помогли женщине вернуться в зал ожидания.

Ранее в Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением.