Женщина в Зеленограде умерла при пожаре в собственной кровати

Около трех часов ночи поступил звонок в экстренные службы. Заявитель сообщил, что с четвертого этажа 12-этажного дома в Крюково шел густой черный дым. Пожарные приехали на место, вошли в квартиру и выяснили, что горели постельные принадлежности на площади четырех квадратных метров, произошло сильное задымление.

Огонь потушили, квартиру проветрили и проверили этажи выше. В очаге возгорания обнаружили женщину 1963 года рождения. Ее передали медикам скорой помощи, но реанимация не помогла - пострадавшая умерла.

Аналогичный случай произошел на улице Правды на севере Москвы. Электроодеяло, под которым спала пенсионерка, загорелось. Женщина умерла от отравления продуктами горения.