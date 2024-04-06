Женщина в Ленобласти столкнула двух детей с платформы

Все произошло 16 марта на ж/д станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области. Подозреваемая толкнула под движущийся электропоезд двух несовершеннолетних девушек. Их спас стоявший рядом 17-летний парень.

Женщина начала ругаться с юношей, оскорблять его, а после ударила по лицу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по двум статьям. Выяснилось, что фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Следователи выясняют причину агрессии и нападения на подростков.

В Москве ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, напавшего на маленькую девочку в местном магазине. Согласно экспертизе, фигурант страдает психическим расстройством.