06 апреля 2024, 02:58

Женщина в Ленобласти столкнула двух детей с платформы

РИА «Новости»
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Женщина в алкогольном опьянении столкнула под поезд двух девушек и ударила по лицу их спасителя. На правонарушительницу завели уголовное дело, сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Все произошло 16 марта на ж/д станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области. Подозреваемая толкнула под движущийся электропоезд двух несовершеннолетних девушек. Их спас стоявший рядом 17-летний парень.

Женщина начала ругаться с юношей, оскорблять его, а после ударила по лицу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по двум статьям. Выяснилось, что фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Следователи выясняют причину агрессии и нападения на подростков.

В Москве ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, напавшего на маленькую девочку в местном магазине. Согласно экспертизе, фигурант страдает психическим расстройством.

Уголовное дело Дети Женщины Поезда
06 апреля 2024, 02:52
Поставщика бронежилетов для Минобороны заподозрили в миллиардных махинациях
РИА «Новости»
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Поставщика бронежилетов для Министерства обороны арестовали в связи с подозрениями в махинациях на сумму в два миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным источников издания в правоохранительных органах, индивидуальные средства защиты оказались не соответствующими условиям контракта, но их передали ведомству по указанной в документах цене.

Как уточнил ТАСС , ссылаясь на постановление суда, обвиняемого арестовали до 3 июня 2024 года. Сторона защиты просила о домашнем аресте, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Четырех преподавателей Военно-космической академии имени Можайского ранее отправили под домашний арест за создание фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ.

Уголовное дело Аресты
06 апреля 2024, 01:13
Люди не пострадали при прорыве дамбы в Орске
Пресс-служба МЧС
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Пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Оренбургской области.

«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», - рассказала власти региона.

В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали около 100 человек, из них 40 - несовершеннолетние. Остальные горожане уехали к родственникам.

В подтопленных районах отключили электроэнергию. Работы по восстановлению дамбы ведутся в оперативном режиме, сообщили в правительстве.

Очевидец показал кадры подтопления Старого города в Орске. Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать, но она «обвалилась сильнее». На видео мощный поток воды затапливает территорию города.

Паводки Реки
06 апреля 2024, 00:18
«Обвалилась сильнее». Местный житель показал на видео разрушенную дамбу в Орске
Freepik
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Дамба в Орске частично повредилась в двух местах. Об этом сообщили местные власти. Слова главы региона Василия Козупицы привело РИА «Новости».

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта. Проводится эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей», - заявил Козупица.

Он отметил, что вода может стремительно прибывать, поэтому важно работать максимально оперативно. Автобусы отправили на улицу Орджоникидзе и площадь Кириллова. Жителей перевозят в Пункты временного размещения (ПВР) или в Новый город к родственникам.

Очевидец прислал «360» кадры с места прорыва дамбы. На них видно, как большой поток воды стремится на участок, где растут деревья.

«Заполняется наш Старый город по полный программе. Все пошло к нам. Эвакуация», - заявил он на видео.

Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать.

Ранее в МЧС России заявили, что порядка 40 человек, 17 из которых дети, эвакуировали в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске. Как отмечал глава Оренбурга Сергей Салмин, в городе подтопило 300 домовладений и 750 дачных участков.

Видео Россия Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 00:10
Вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала о последних минутах перед расставанием
Пресс-служба МЧС
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Погибший на руднике «Пионер» в Амурской области шахтер Юрий Марков был хорошим семьянином. Об этом «Известиям» рассказала вдова мужчины.

По ее словам, они прожили вместе 15 лет и собирались отметить в апреле годовщину свадьбы. Перед уходом на работу он крепко ее обнял. Когда сообщили о затоплении шахты, мир для нее рухнул.

«Земля ушла из-под ног, и все», - подчеркнула женщина.

Ранее суд постановил заключить под стражу двух подозреваемых, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике «Пионер».

На шахте 1 апреля произошло обрушение, в результате чего заблокированными оказались более 10 рабочих.

Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.

Шахты Женщины Работа Мужчины

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