Женщина утонула в Москве-реке в районе Марьино

Читайте нас в:

По имеющимся данным, заявитель примерно в 16:00 заметил, что плававшая в реке женщина ушла на дно и не всплывала на поверхность. Водолазы приступили к поиску, позже к месту происшествия у воды присоединились полиция и медики.

Специалисты на катере сумели вытащить женщину, которая глубоко погрузилась под воду. Ее попытались реанимировать, но уже примерно к 16:45 стало ясно, что спасти москвичку не удалось.

Ранее на севере столицы в канале имени Москвы сотрудник поисково-спасательной службы во время патрулирования обнаружил труп мужчины. Молодому человеку на вид было около 20 лет. Его опознанием, а также выяснением всех обстоятельств произошедшего занялась полиции.