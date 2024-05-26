Женщина устроила скандал в такси за отказ везти ее с детьми

По информации источника, женщина запланировала поездку с двумя детьми, одному из которых было меньше семи лет. Однако при заказе не стала выбирать детский тариф, а решила ехать «экономом».

Водитель отказался выполнять заказ, из-за чего женщина потеряла самообладание и начала кричать на мужчину. Он объяснял дебоширке, что не готов отвечать за ее ребенка в случае проезда без детского кресла, но агрессивной пассажирке такие аргументы не понравились.

В Московской области мужчина избил глухонемую таксистку , она получила травмы шеи и лица. В ходе судебного заседания нападавший признал свою вину, но не извинился перед потерпевшей и не раскаялся за свой поступок.