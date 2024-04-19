Женщина умерла из-за халатности главы Фокино в Приморье

В Екатеринбурге в «Теле-клубе» на концерте рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, пострадала девушка. Ей на голову со сцены спрыгнул нетрезвый фанат музыканта. Об этом «360» рассказали гости мероприятия.

«Парень залез на сцену. Гуф поворачивается, и тот стоит, протягивает ему руку, они поздоровались, парень развернулся, просто сделал сальто и прыгнул в толпу. Стояли девочки молоденькие прям перед сценой и парень прилетел на девушку. Все были в шоке», - рассказала одна из очевидец.

По ее словам, Гуф сразу поинтересовался самочувствием пострадавшей и на протяжении всего концерта уточнял ее состояние. Девушке сразу предложили воду и помощь.

«Гуф раза четыре, наверно, извинялся перед ней, говорил такое ощущение, что это он прыгнул, а не этот парень. Ему был неприятен этот случай», - уточнила другая слушательница.

Рэпер также призвал поклонников не бить молодого человека. Пострадавшие ограничились просьбой к сотрудникам охраны вывести пьяного гостя из зала.

По данным Telegram-канала Shot , у пострадавшей подозрение на сотрясение мозга. При этом возмущенные посетители клуба едва не растерзали акробата.

Недавно в Москве полицейским позвонил неизвестный и сообщил о смерти рэпера Гуфа. Звонок поступил якобы от экс-супруга его сестры. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что это был чей-то розыгрыш.