Женщина согласилась украсть деньги у пенсионера в Москве за 20 тысяч рублей

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По информации ведомства, обвиняемая пришла на встречу с 86-летним пенсионером, чтобы внести ранее снятые им деньги на счета мошенников. По указаниям соучастника злоумышленница должна была для убедительности одеться в строгую темную одежду и общаться с потерпевшим исключительно «жестко».

Предварительно ее куратор позвонил пострадавшему от лица банка и сообщил, что кто-то по доверенности пытается снять деньги с его счета. Пользуясь доверчивостью пенсионера, узлоумышленники узнали, сколько денег хранится на его счете, а также убедили перевести их на «безопасные счета».

Напуганный пожилой москвич согласился и снял все сбережения. Однако в силу возраста не смог сам сделать переводы. Тогда находчивые аферисты предложили «помощь», указав место и время встречи с поддельным следователем.

Подозреваемая прибыла в указанное время в торговом центре на Новоясеневском проспекте. Параллельно она говорила по телефону с подельником, который координировал ее действия и слова.

Фигурантка дела взяла у потерпевшего деньги и начала вносить их через банкомат на счета, номера которых ей диктовал второй мошенник. Она направляла соучастнику чеки в качестве доказательства.

«Женщина созналась в совершении еще одного преступления. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“) и с участием Черемушкинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения», - заявили в ведомстве.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала аферистам шесть миллионов рублей на «спасение» двоюродной сестры.