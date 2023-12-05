Женщина с ребенком упали в шахту лифта на юго-западе Москвы
Женщина с трехлетним ребенком, находившиеся на первом этаже в грузовом лифте в жилом доме, провалились в шахту. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, пострадавшие находятся в сознании и смогли выбраться из шахты. Они серьезно не пострадали.
ЧП произошло по адресу: Южнобутовская улица, 121, подъезд 8.
Муж женщины, вызвавший спасателей, в беседе с «360» рассказал, что ему позвонила жена и попросила о помощи. Его на месте происшествия не было.
Подробности произошедшего уточняются. Специальные службы уже прибыли для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.
Ранее кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове. Сотрудник городского хозяйства выполнял ремонтные работы, когда на него упала кабина. Мужчину сильно зажало, он был в тяжелом состоянии.