09 декабря 2024, 02:31

Женщина с дочкой провалились под лед на озере под Челябинском

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Женщина и ребенок пришли на курортное озеро Тургояк в Челябинской области, чтобы покататься на коньках. В какой-то момент они провалились под лед, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«На озере Тургояк под лед провалились женщина и ребенок. На помощь пришли глава семейства и очевидцы», - уточнили в сообщении.

По данным ведомства, люди соединились в цепь и смогли достать тонущих из воды. Медицинская помощь женщине и ребенку не понадобилась. Семья покинула озеро до приезда спасателей.

В МЧС также рассказали, что спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки.

В Дагестане первоклассница вытащила из воды мальчика , который провалился под лед на озере в селе Батлаич. О героическом поступке рассказал глава республики Сергей Меликов. Он поручил наградить школьницу за героизм.

Челябинская область Женщины Челябинск Водоемы
09 декабря 2024, 02:46
Пожар вспыхнул на угольной шахте в Кузбассе
Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул на угольной шахте «Алардинская». Рабочих оперативно вывели на поверхность, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

«Несколько отделений горноспасатели выехали на происшествие на шахту в Калтанском городском округе. Люди из шахты выводятся», - отметили в сообщении.

В общей сложности сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 человек, двоим из них понадобилась помощь врачей. Сейчас на месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц спецтехники.

В ноябре в шахте «Таштагольская» из-за горного удара обрушилась кровля , в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. Спасательная операция длилась весь день, к вечеру спасатели обнаружили тело мужчины.

Шахты Спасатели Пожары МЧС РФ
08 декабря 2024, 19:23
Школьник умер у дверей компьютерного клуба в Челябинске
РИА «Новости»
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Тело 13-летнего мальчика обнаружили рядом с компьютерным клубом в Ленинском района города. Основной версией смерти назвали отравление газом, сообщила пресс-служба СК России по Челябинской области.

По предварительной версии, в ночное время 8 декабря подросток с друзьями проводил время в компьютерном клубе, расположенном по улице Агалакова. Позже при выходе из игрового заведения, школьник потерял сознание и упал. Рядом с его телом нашли два баллона бытового газа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники ведомства поверят законность работы компьютерного клуба и условия проживания погибшего ребенка.

Похожая история произошла в уральском городе Качканар.

Подросток умер рядом с гаражами , когда надышался газом из баллончика. По словам друзей, он начал вдыхать пары газа и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.

Уголовное дело Дети Челябинск Школьники
08 декабря 2024, 18:20
Нижегородская полиция начала проверку ЧП со сломанным педагогу носом
РИА «Новости»
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Полиция в Нижегородской области начала проверку после того, как ученик девятого класса сломал учителю нос на уроке в школе города Ковернино. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Ранее стало известно, что 5 декабря ученик девятого класса на уроке английского языка ударил учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга.

В тот же день педагог обратился к правоохранителям с заявлением на проверку хулиганских действий парня 2009 года рождения. Полиция завела административное производство по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством», - заявили в МВД.

Два дня назад ученик восьмого класса в школе поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта из-за громкой музыки напал с ножом на своих сверстников.

МВД РФ Полиция
08 декабря 2024, 17:43
Тревожная мать подняла на поиски сына полицию Петербурга, пока юноша спал дома
РИА «Новости»
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Жительница Санкт-Петербурга потеряла сына-первокурсника, который не вернулся домой после учебы. Но все это время молодой человек спал в своей комнате. Подробности курьезного случая рассказала «Фонтанка».

По данным издания, студент после окончания учебы позвонил матери и сообщил, что направляется домой. Мать приехала в квартиру, но сына там не нашла и отправилась на поиски.

Пока женщина отсутствовала, опоздавший молодой человек пришел домой и лег спать, предусмотрительно отключив мобильный телефон. Это стало роковой ошибкой. Встревоженная мать не смогла дозвониться до сына и продолжала поиски по улицам города до полуночи.

К этому времени она решила обратиться в полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка нашли спящего студента в квартире. Молодой человек заявил, что никуда не пропадал, а просто разминулся с матерью.

Не все истории с пропавшими людьми заканчиваются хорошо. В конце ноября приехавшего для лечения в Екатеринбург уроженца Удмуртии нашли мертвым в уральском лесу. Он несколько дней не выходил на связь с родными. Труп пропавшего нашли благодаря брошенной на дороге машине.

Санкт-Петербург Студенты Полиция

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