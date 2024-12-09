Женщина с дочкой провалились под лед на озере под Челябинском

«На озере Тургояк под лед провалились женщина и ребенок. На помощь пришли глава семейства и очевидцы», - уточнили в сообщении.

По данным ведомства, люди соединились в цепь и смогли достать тонущих из воды. Медицинская помощь женщине и ребенку не понадобилась. Семья покинула озеро до приезда спасателей.

В МЧС также рассказали, что спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки.

В Дагестане первоклассница вытащила из воды мальчика , который провалился под лед на озере в селе Батлаич. О героическом поступке рассказал глава республики Сергей Меликов. Он поручил наградить школьницу за героизм.