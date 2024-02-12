Женщина родила дочь в автомобиле из-за метели в Алтайском крае

Житель села Новоалейское обратился к дорожникам Юго-Западного ДСУ за помощью, когда у его супруги начались роды. После этого к ним направили трактор К-700, а из больниц Змеиногорска и Третьяковска выехали две кареты скорой помощи.

Однако снежный шторм сильно замедлил продвижение транспорта, поэтому к моменту прибытия фельдшера ребенок уже появился на свет. С помощью К-700 семья с младенцем доехала до села Екатерининское.

До Рубцовска они поехали уже в машине скорой и сопровождении автомобиля дорожной службы. На границе каждого района мать и новорожденную встречали дорожники и обеспечивали дальнейшее сопровождение.

Ранее жительница Москвы родила у отдела полиции на севере столицы. Беременной оказали помощь строители, которые работали в Молжаниновском районе. Они также вызвали на место родов медиков.