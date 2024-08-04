Женщина решила утихомирить пчел и устроила пожар на участке

Происшествие случилось еще 26 июля, но известно о нем стало только сейчас. По данным ведомства, 47-летняя женщина решила утихомирить пчел дымом и разожгла дрова на газовой плите.

Вот только из-за ветра угли разлетелись по двору, что привело к пожару. Жительница не смогла самостоятельно потушить пламя и обратилась за помощью к спасателям.

Площадь пожара составила 94 квадратных метра. В результате сгорели две хозпостройки и гараж, также пострадали два улья.

Два человека погибли при пожаре в деревне Дмитрошур в Удмуртии. Жилой дом вспыхнул из-за неосторожного курения мужчины. В результате огонь распространился на 127 квадратных метров. Также сгорели баня и дровник.