20 февраля 2024, 12:55

«Женщина просила о помощи с балкона». Квартира загорелась на севере Москвы

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В Северном округе Москвы загорелась квартира в жилом доме. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что пожар произошел в пятиэтажке, расположенной в Тимирязевском районе в Линейном проезде. Из трех окон с второго этажа валит густой черный дым. Также сильное задымление на верхних этажах.

Собеседник отметил, что на балконе второго этажа женщина просит о помощи.

Прибывшие на место пожарные развернули водяные стволы и приступили к тушению. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят специалисты.

Ранее склад загорелся на Калужском шоссе в Москве. Огонь охватил 540 квадратных метров. Очевидцы сообщили о густом черном дыме. Здание горело по всей площади, оно частично обрушилось.

Пожары Москва
20 февраля 2024, 13:59
«Был с утра закрыт». Частично рухнувший в Подмосковье магазин не работал 20 февраля
Телеканал «360»
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Сетевой супермаркет, крыша которого рухнула во вторник в Старой Купавне, в этот день не работал. Об этом сообщил источник «360».

Он не подтвердил информацию СМИ о том, что посетителей магазина вывели до обрушения конструкции.

«Магазин был с утра закрыт, каких жителей выводили? <…> Магазин сегодня не работал. По техническим (причинам - прим. ред.)», - сказал собеседник «360».

Об эвакуации людей ранее сообщил Telegram-канал Mash.

В администрации Богородского городского округа объяснили, что кровля на площади 250 квадратных метров обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал. В МЧС предупредили о риске повреждения металлических конструкций из-за большого количества осадков и потепления.

В Новой Москве под тяжестью снега едва не рухнула крыша склада из-за лопнувших металлических балок. На место случившегося прибыли спасатели.

Обрушения Магазины Эвакуации Богородский
20 февраля 2024, 13:57
Бывшего полковника запаса признали виновным в госизмене
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В дополнение к тюремному сроку Кондрацкому назначили ограничение свободы сроком на два года и лишили его звания полковника запаса.

Подробности дела не сообщались из-за секретности. Его рассматривали в закрытом режиме.

По статье о госизмене также будут судить актера из «Глухаря» Кирилла Канахина. По данным прокуратуры, он покинул Россию и в августе 2022 года и стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Мужчину заочно арестовали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Мосгорсуд Суд МИД РФ Москва
20 февраля 2024, 13:47
«Все в шоке». Алабай загрыз хозяйку в Ленинградской области
piqsels
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В поселке Назия Кировского района Ленинградской области алабай насмерть загрыз 66-летнюю хозяйку. Родственница погибшей, Анастасия, рассказала «360», что собака жила в семье не так давно.

«Что там было с собакой, не знаю, мы там не живем, так близко не общались. Собаку я видела, моя дочка с ней общалась, она была в вольере, явных признаков агрессии не проявляла. А какой она была раньше - вообще не подскажу. Ее кормили, у нее отдельное помещение было, что послужило причиной такой агрессии - [непонятно]. Сами все в шоке», - продолжила собеседница «360».

Анастасия призналась, что, узнав о смерти родственницы, вначале подумала, что у той было «что-то со здоровьем», и изумилась, узнав о происшествии.

«Все сейчас в состоянии такого транса, никто не может толком объяснить ничего. Вот я знаю ровно то, что прочитала в интернете, мне ссылку прислали», - добавила женщина.

Сын погибшей Алексей в беседе с «360» подтвердил, что в семье «сейчас все на эмоциях».

«Я только сейчас приехал в Петербург, не встретился еще ни с кем», - сообщил он.

Известно, что владелица собаки жила в поселке давно, дом принадлежал еще ее родителям, а до этого у них была там дача.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Информация поступила около полуночи 20 февраля. В результате нападения собаки женщина получила серьезные увечья и скончалась на месте.

«Она была на охране на автостоянке, потом ее закрыли, они собаку забрали домой. Она у них меньше года. Собака огромная, вольнолюбивая, ей сделали вольер закрытый, но она вырывалась из него без конца. Вот все, что знаю», - поделилась женщина.

Анастасия пояснила, что живет в Коми и видела алабая один раз - когда приезжала к родственникам на новогодние праздники.

Ленинградская область Собаки Животные
20 февраля 2024, 13:34
Экономиста Сонина заочно арестовали в Москве по делу о фейках
РИА «Новости»
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Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал экономиста Константина Сонина* на два месяца с момента задержания. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сонина* обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России. Ему предъявили обвинение по статье 1 части 207.3 Уголовного кодекса.

Следствие попросило заочно арестовать экономиста на прошлой неделе.

Также столичный суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана*.

Кроме того, сбежавшего из России актера Алексея Панина* также заочно арестовали в Москве на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции. В конце мая прошлого года МВД объявило артиста в розыск. Против него возбудили дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Иноагенты Москва

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