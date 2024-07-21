21 июля 2024, 19:58

Женщина привела на пляж в Феодосии ребенка со связанными руками

РИА «Новости»
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Отдыхающих на 1-м городском пляже в Феодосии шокировала мать, которая привела с собой ребенка со связанными за спиной руками. По словам очевидцев, мальчик, судя по всему, уже привык к такому отношению. Информацию о случившемся начала проверять прокуратура Крыма.

О странной женщине и ребенке со связанными руками сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидцы случившегося рассказали журналистам, что руки мальчику мать связала тряпкой, причем туго.

«Когда она совершала перевязки, было видно, что кожа у ребенка на руках красно-синяя от частых манипуляций», - поделилась одна из отдыхающих.

Собеседники канала подчеркнули, что другие дети были «в ужасе от происходящего». В общей сложности мать с ребенком провела на пляже полтора часа.

«А мальчик явно настолько привык к таким манипуляциям, что ручки сам назад заводит, чтобы ему связали», - добавили очевидцы.

Отдельно они подчеркнули, что ребенок был очень спокойный. Его мать обсуждать связывание с другими посетителями не стала, отрезав, что сама знает, как воспитывать сына.

«Скорее всего, эта семья из Москвы, в детском санатории „Восход“ в этом году отдыхают особенные детки», - предположила еще одна собеседница канала.

При этом она усомнилась, что такие методы лечения могут назначать специалисты.

Дети Крым
21 июля 2024, 21:10
Бойцовые собаки чуть не растерзали женщину в Севастополе
Freepik
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Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал«ЧП Симферополь».

Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал «ЧП Симферополь».

На кадрах было видно, как на идущую по улице женщину накидываются несколько собак породы стаффордширский терьер. Они валят ее на землю, а та пытается от них отбиться.

Очевидцы нападения помогли пострадавшей и вызвали скорую помощь. Также на месте работали полицейские. Сейчас хозяев агрессивных собак разыскиваются.

Ранее в башкирском селе Старые Маты трехлетняя девочка скончалась после нападения обычной дворовой собаки. Пес сидел на цепи в хозяйском доме.

До этого появились видео с нападением питбуля на прохожих в Санкт-Петербурге. Агрессивный пес покусал девушку и мужчину. В отношении владельца питбуля возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уголовное дело Скорая помощь Видео Собаки Севастополь
21 июля 2024, 20:21
Школьница утонула в реке в Башкирии на глазах у подруги
Пресс-служба МЧС
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Купание в реке Деме около деревни Ильчигулово в Башкирии закончилось смертью девятилетней девочки. Спасатели приступили к поиску тела утонувшей школьницы, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что жертв могло быть больше. Девочка пришла на речку вместе с подругой, которая пыталась ее спасти, но чуть не утонула сама. Выжившую школьницу из воды достали свидетели происшествия.

Найти тело утопленницы очевидцы не смогли и вызвали на место экстренные службы. В ближайшее время на реку прибудут водолазы, которые займутся прочесыванием дна водоема. В пресс-службе подчеркнули, что участок, где утонула девочка, не оборудовали для купания.

МЧС России заявило, что только за минувшую субботу, 20 июля, в водоемах утонули 38 взрослых и двое детей. Все они зашли в воду в непредназначенных для этого местах, а некоторые совершеннолетние решили поплавать после распития алкоголя.

Дети Башкирия МЧС РФ Реки
21 июля 2024, 20:06
Число отравившихся детей в санатории Кузбасса достигло 35
РИА «Новости»
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Помощь медиков понадобилась 35 детям в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. У них выявили признаки отравления, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре по железнодорожному транспорту.

По предварительным данным, причиной госпитализации отдыхающих стала норовирусная инфекция.

Дети
21 июля 2024, 20:04
Из-за аварии в Ялте отключились 15 трансформаторных подстанций
Pxhere
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В Ялте произошла авария, из-за которой отключились 15 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил оперштаб Крыма.

Свет частично пропал на семи улицах - Щербака, Строителей, Балаклавской, Володарского, Севастопольской, Заречной и Достоевского.

В оперштабе уточнили, что на устранение аварии уйдет от двух до трех часов.

В ночь на 21 июля в Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное жарой и аномальными нагрузками на энергосети. Без света из-за сбоя остались около 17 тысяч жителей курортного города, к 20 июля их число сократилось до 10 тысяч.

В Краснодаре местные жители, оставшись почти на сутки без водоснабжения и электроэнергии, вышли на улицу Краеведа Соловьева и перекрыли движение транспорта. Мэр города Евгений Наумов пообещал, что техническую и питьевую воду будут подвозить до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Электричество Крым

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