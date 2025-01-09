09 января 2025, 08:54

Женщина пострадала в ДТП с тремя иномарками в Северном Тушине

РИА «Новости»
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Три иномарки столкнулись на улице Свободы в районе Северное Тушино в Москве. В результате ДТП пострадала женщина, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Перекрыты две полосы движения из центра в область, пострадавшую деблокировали и передали скорой», - отметил он.

В аварию попали три машины марок Volvo, Skoda и Volkswagen. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу.

«Розлива топлива нет», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее автомобильная авария произошла в Омской области , на 99-м километре трассы А-320, неподалеку от села Иртыш.

Столкнулись две машины, в результате зажало одного человека. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали его скорой помощи. Из-за ДТП травмы получили четыре человека.

ДТП Москва
09 января 2025, 08:36
В Новофрязине произошел пожар
360.ru
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В деревне Новофрязино Щелкосвского района Московской области вспыхнул пожар. Об этом 360.ru сообщил очевидец случившегося, предоставив кадры с места ЧП.

На фото и видео можно видеть пламя, но что именно горит понять сложно.

В региональном главке МЧС 360.ru заявили, что не получали информации о возгорании. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Пожары
09 января 2025, 04:04
Появились кадры с протаранившим легковушку поездом в Забайкалье
Пресс-служба МВД
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Грузовой локомотив столкнулся с легковым автомобилем в Забайкалье. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции в официальном Telegram-канале.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Оловяннинском районе неподалеку от станции Мирная. Судя по размещенным ведомством кадрам, грузовой локомотив смял автомобиль Toyota Ipsum, водитель которого пытался переехать через пути.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Второго пассажира Toyota Ipsum госпитализировали.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее пассажирский поезд врезался в КаМАЗ на железнодорожном переезде в Волгограде. Несколько вагонов перевернулись.

ДТП Поезда Водители Полиция
09 января 2025, 01:13
Сбежала от мужа-тирана только в пижаме. В Подмосковье 10-й день ищут пропавшую женщину
РИА «Новости»
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В ночь на 29 декабря в подмосковном Подольске 32-летняя Екатерина Тамахина выбежала из квартиры бывшего мужа и исчезла. Женщина была одета лишь в пижаму и тапочки. Мать пропавшей, Людмила Тамахина, считает, что ее дочь пыталась спастись от экс-супруга, с которым у нее давно были напряженные отношения, сообщили «Аргументы и факты».

По словам Людмилы, бывший муж Кати, Евгений Толстиков, регулярно проявлял агрессию, из-за чего ее дочь ранее решилась на развод. После расставания женщина вместе с двумя маленькими детьми переехала к матери в Волгоградскую область. Однако в конце декабря ей пришлось вернуться в Подольск, чтобы отвезти детей к врачу.

За два дня до исчезновения Екатерина с сыновьями приехала к бывшему мужу. Как сообщила мать пропавшей, Катя сразу заметила недоброжелательное отношение со стороны свекрови, но решила остаться. В ночь перед побегом в семье произошла ссора: старший сын Кати почувствовал себя плохо, но Евгений настаивал, что проблемы с ребенком надуманы.

Версия бывшего мужа Толстиков заявил, что в ту ночь он все же отвез ребенка и бывшую жену в больницу. Врачи никаких проблем не обнаружили, после чего семья вернулась домой. Затем Екатерине кто-то позвонил - мужчина решил, что это ее предыдущий партнер.

Евгений забрал телефон Екатерины и вышел на улицу. Вернувшись домой, он обнаружил лишь открытое окно - вдалеке мужчина увидел убегавшую от него бывшую жену.

Где ищут Екатерину Поиски Екатерины ведутся уже десять дней. В поисковых мероприятиях участвуют полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Пропавшую женщину искали по всему району, включая ближайший парк, но никаких следов обнаружить пока не удалось.

Родные предполагают, что Екатерина могла спрятаться, опасаясь преследования, либо случайно погибнуть из-за морозной погоды. Евгений Толстиков, в свою очередь, утверждает, что не применял к бывшей жене насилия и сам заинтересован в ее возвращении.

Ранее жена правителя Дубая сбежала с детьми и миллионами евро.

Подольск Побеги Отношения Женщины
09 января 2025, 00:12
«Ничего не можем узнать». Россиянка пропала в Турции больше недели назад
РИА «Новости»
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Российская туристка пропала в Стамбуле, она не выходит на связь с 30 декабря. Об этом РЕН ТВ сообщил брат девушки Василий.

По словам молодого человека, последний раз 23-летнюю Лауру Писаренко видели возле Российского консульства в Стамбуле. Девушка была одета в коричневую куртку, синюю шапку и черные брюки.

«Есть некоторые зацепки, где она может находиться, но мы ничего не можем узнать - Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», - отметил Василий.

По словам собеседника телеканала, сейчас все силы направлены на то, чтобы получить информацию о местоположении девушки. Он предположил, что Лауру могли поместить в депортационный центр.

В новогодние праздники в Турции на горнолыжном курорте погиб 15-летний подросток. Он катался вне трассы и неудачно упал около подъемников.

Праздники Турция Туризм Стамбул

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