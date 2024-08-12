Женщина пострадала после падения лифта в Москве

В ночь на понедельник на МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, один человек погиб. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось на внутренней стороне 39-го км МКАД, еще двое пострадали.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом аварии. На кадрах можно увидеть, что мотоцикл ехал по левой крайней полосе, однако его резко «подрезала» другая машина. После столкновения мотоцикл отбросило в отбойник, а двух человек - на полосу встречного движения.

В настоящий момент движение в районе столкновения затруднено, на месте работают правоохранители.

«Столкновение мотоцикла и автомобиля произошло на внутренней стороне 39-го км МКАД. На месте работают оперативные службы города», - заявили в Дептрансе.

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