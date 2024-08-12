12 августа 2024, 16:14

Женщина пострадала после падения лифта в Москве

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Днем в понедельник, 12 августа, во многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве оборвался лифт, пострадала женщина. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, ЧП случилось в доме 8к11. Лифт рухнул с высоты пятого этажа, пострадавшую отвезли в Боткинскую больницу, ее состояние на данный момент неизвестно.

Официально эти сведения пока не подтверждали.

Женщины Москва
12 августа 2024, 09:06
Унесший жизни двух человек пожар в Лобне ликвидировали
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в Лобне, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар в Подмосковье полностью ликвидировали сотрудники», - указали в МЧС.

С огнем боролись 35 специалистов, а также семь единиц техники.

Возгорание произошло в жилом доме с мансардой. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров.

Из горящего строения сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов эвакуировали. В результате пожара погибли два человека. В больницу попали трое.

Точную причину возгорания еще предстоит установить. Предварительных версий в МЧС не называли.

Спасатели Пожары Лобня Мужчины
12 августа 2024, 07:13
Один человек погиб в ДТП мотоцикла и автомобиля на МКАД
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В ночь на понедельник на МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, один человек погиб. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось на внутренней стороне 39-го км МКАД, еще двое пострадали.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом аварии. На кадрах можно увидеть, что мотоцикл ехал по левой крайней полосе, однако его резко «подрезала» другая машина. После столкновения мотоцикл отбросило в отбойник, а двух человек - на полосу встречного движения.

В настоящий момент движение в районе столкновения затруднено, на месте работают правоохранители.

«Столкновение мотоцикла и автомобиля произошло на внутренней стороне 39-го км МКАД. На месте работают оперативные службы города», - заявили в Дептрансе.

Ранее подросток в Москве не справился с управлением автомобиля каршеринга и врезался в дом на Южнобутовской улице. Из-за ДТП погиб подросток 2009 года рождения.

Мотоциклы ДТП Москва
12 августа 2024, 03:13
Около сотни пациентов кардиоцентра в Югре заболели кишечной инфекцией
Freepik
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Симптомы пищевой инфекции зафиксировали у 94 пациентов кардиологического центра Югры. Депздрав региона вместе с Роспотребнадзором проводит проверку, сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

Из 94 заболевших 68 пациентов перевели в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщили в депздраве.

В Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии проводится эпидемиологическое расследование. За пациентами кардиоцентра установили усиленное наблюдение.

По предварительной версии, источник инфекции в продуктах питания, проводится проверка пищеблока. Плановую госпитализацию на время проверки приостановили.

В Москве десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината подхватили острую кишечную инфекцию , об этом стало известно 9 августа. Все пострадавшие обедали в закрытой столовой для сотрудников.

ХМАО Здравоохранение Больницы Питание Роспотребнадзор Продукты
11 августа 2024, 23:12
В Югре нашли тела детей, пропавших вместе с группой хантов
Freepik
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Тела двух детей, которые пропали вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, нашли в Югре. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.

«В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения», - написали в публикации ведомства.

До этого завели уголовное дело об исчезновении семьи в Сургутском районе. Как выяснили следователи, 8 августа семь жителей, входящих в число коренных малочисленных народов Севера, отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. До места назначения они не добрались.

Утром 9 августа, в реке нашли труп женщины, а на следующий день там обнаружили двух мертвых детей. На телах не было признаков насильственной смерти.

Ранее источник 360.ru сообщил, как моторная лодка перевернулась в Москве-реке. На борту находились четыре человека.

Уголовное дело Дети Семья Россия Реки

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