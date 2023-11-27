27 ноября 2023, 08:55

Женщина поскользнулась и попала под автобус на северо-западе Москвы

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В Северо-Западном административно округе Москвы женщина упала под колеса автобуса. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, пострадавшую госпитализировали.

ДТП произошло в Северном Тушино на улице Планерной возле транспортно-посадночного узла. По данным источника, женщина поскользнулась около одного из терминалов. Она упала и попала под колеса автобуса №267. В кабине общественного транспорта пассажиров не было.

На место сразу вызвали бригаду скорой помощи, также приехали сотрудники ДПС. До прибытия медиков пострадавшую вытащили из-под колес общественного транспорта. Специалисты диагностировали у женщины перелом ребер и ушиб брюшной полости.

Пострадавшую отправили на лечение в Боткинскую больницу.

ДТП Автобусы Москва 2023
27 ноября 2023, 09:50
Более 500 морских животных погибло при затоплении зала Севастопольского аквариума-музея
Unsplash
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В Севастопольском морском аквариуме-музее в результате подтопления зала погибло более 500 морских животных. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал - погибло свыше 500 морских животных», - написал он.

В Институте биологии южных морей имени Ковалевского из-за шторма пострадали четыре научные лаборатории. Развожаев назвал причиненный ущерб серьезным. Он добавил, что в радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.

Из-за непогоды в Севастополе упало почти 190 деревьев и три рекламных щита, повреждения получили крыши 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, свыше 40 автомобилей. Три человека пострадали, им потребовалась госпитализация.

Более 350 домов остаются без электричества из-за обрыва линий электропередачи.

Из подтопленных домов эвакуировали 35 человек. Большинство из них разместились у родственников, пятеро остались в пункте временного размещения на территории пансионата «Лазурь».

Животные Севастополь
27 ноября 2023, 09:46
Авария на магистральном трубопроводе оставила тысячи жителей Владивостока без отопления
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Центр Владивостока из-за аварии на магистральном трубопроводе остался без отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более шести тысяч абонентов. Прокуратура Приморья сообщила о начале проверки.

Авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения случилась 27 ноября около полудня (05:00 по московскому времени). Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения. Коммунальщики занялись восстановительными работами, а прокуратура Ленинского района Владивостока устроила проверку на предмет исполнения требований законодательства при содержании теплосетей и сроков устранения поломки.

Горячую воду и отопление отключили в историческом центре города, сообщил РБК. В зону отключения вошли более 200 домов на Пушкинской, Светланской и прилегающих к ним улицах. Авария произошла в разгар непогоды.

Администрация Владивостока сообщила о выпадении до четырех миллиметров снега и ветре скоростью до 20 метров в секунду.

В Крыму из-за ураганного ветра почти 500 тысяч человек остались без электричества. В одной только Евпатории пострадали семь жителей.

Центр Владивостока из-за аварии на магистральном трубопроводе остался без отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более шести тысяч абонентов.

Прокуратура Приморья сообщила о начале проверки.

Прокуратура РФ ЖКХ Приморье Отопление Владивосток
27 ноября 2023, 09:14
Медицинская помощь потребовалась семи жителям затопленной Евпатории
Пресс-служба МЧС
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В Евпатории госпитализировали двух человек. В общей сложности от последствий шторма пострадали семеро, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минздрава России.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек», - сообщили в министерстве.

Из семи пострадавших пятеро получили амбулаторную помощь. Двоих увезли в Евпаторийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мониторинг обстановки поручили Федеральному центру медицины катастроф.

На Крым обрушился средиземноморский циклон , Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Скорость ураганного ветра достигла 144 километров в час. Без света остались 498 тысяч абонентов. В Евпатории затопило дома. Службы ограничили движение по дороге Евпатория - Саки и объявили эвакуацию жителей.

Минздрав Крым Погода
27 ноября 2023, 08:48
Три человека пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте
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Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов в Кушвинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург - Серов в Кушвинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель иномарки Honda не справился с управлением, после чего столкнулся с движущейся впереди легковушкой Ford. От удара она выехала на встречную полосу и протаранила еще одну машину. Из-за аварии пострадали три человека.

Все участники ДТП использовали ремни безопасности. Автоинспекторы проверили водителей на состояние опьянения. Результаты проверки показали, что все участники аварии находились в трезвом состоянии.

«На месте ДТП сотрудниками полиции проведены процессуальные действия, установлены личности участников. По факту происшествия органы внутренних дел проводят проверку», - отметили в пресс-службе.

Ранее крупное ДТП произошло в тоннеле в Лефортово на юге Москвы. Из-за аварии пострадали как минимум три человека. Около въезда в тоннель по улице Золоторожский Вал столкнулись несколько легковых автомобилей и фура.

ДТП Свердловская область

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