13 ноября 2023, 23:22

Женщина попыталась поджечь военкомат в Подольске

Unsplash
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Женщина из Подольска кинула «коктейль Молотова» в окно местного военкомата. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, 53-летняя правонарушительница подошла к зданию и бросила бутылку с зажигательной смесью внутрь. От разрушительных последствий спасло двойное окно - разбилось только первое стекло. Сотрудники военкомата оперативно поймали женщину.

Этот военкомат пытались поджечь уже два раза в августе 2023 года. Сначала 22-летний работник общепита «Вкусно - и точка», а затем два пенсионера. Всех нарушителей обманули мошенники и убедили отправить им деньги.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске - пенсионерка решила поджечь военкомат. Она бросила у входа в здание бутылку с зажигательной смесью. По ее словам, об этом ее попросили «сотрудники ФСБ», которые на самом деле оказались мошенниками. До этого они обманным путем заставили женщину продать квартиру, взять кредит и отправить им все деньги.

Подольск Мошенничество
13 ноября 2023, 21:59
Четыре пешехода и пассажир такси пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве
Freepik
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В Москве в аварии на Варшавском шоссе столкнулись три легковых автомобиля, в результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, автомобиль такси на светофоре толкнул впереди стоящую машину, та в свою очередь продвинулась вперед и толкнула вторую легковушку. Та от удара выехала на пешеходный переход. При этом один из автомобилей загорелся.

В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси, им оказали медицинскую помощь.

В прокуратуре заявили, что возьмут на контроль установление обстоятельств произошедшей аварии.

По данным источника «360», загорелось такси. Пламя охватило моторный отсек, но его удалось быстро потушить. На месте происшествия работают полиция, скорая и пожарные.

ДТП Такси Москва 2023
13 ноября 2023, 20:22
Пожар начался в доме на улице Дубининской в Москве
Телеканал «360»
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В Москве на улице Дубининской в здании начался пожар. Источник «360» сообщил, что со второго этажа валит дым.

По данным собеседника, в задымленном помещении по адресу Дубининская, дом 59 корпус 2 строение 2 есть люди. На место выехала служба спасения, потребовались дополнительные силы.

Вечером случился пожар в детской музыкальной школе № 89 имени Бородина в Москве. Со второго этажа здания на Люблинской улице валил густой дым. Людей из здания эвакуировали, причина пожара неизвестна.

Пожары Москва 2023
13 ноября 2023, 20:01
Детская музыкальная школа загорелась на Люблинской улице в Москве
Pxhere
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Пожар начался вечером 13 ноября в детской музыкальной школе № 89 имени Бородина в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Причины возгорания пока неизвестны. Со второго этажа здания на Люблинской улице, 21корпус 2 валил густой дым.

Людей из школы эвакуировали, уточнил источник. Информация о пострадавших не поступала. Пожар удалось быстро потушить, площадь возгорания, предварительно, составила около четырех квадратных метров. Горели вещи и мебель в одном из кабинетов.

Ранее пожар произошел на последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в столице. Пострадал один человек, его передали сотрудникам скорой.

Пожары Школы
13 ноября 2023, 19:31
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе
Pxhere
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Три легковушки, том числе такси, столкнулись 13 ноября на Варшавском шоссе в Москве. Как сообщил источник «360», пострадали четыре человека.

По данным источника, такси загорелось. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке, но его удалось быстро потушить. На месте происшествия работают полиция, скорая и пожарные.

Подробности массовой аварии пока неизвестны, о состоянии пострадавших тоже не сообщали. Специалисты проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Несколько человек пострадали.

Скорая помощь ДТП Полиция

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