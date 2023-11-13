Женщина попыталась поджечь военкомат в Подольске

По его данным, 53-летняя правонарушительница подошла к зданию и бросила бутылку с зажигательной смесью внутрь. От разрушительных последствий спасло двойное окно - разбилось только первое стекло. Сотрудники военкомата оперативно поймали женщину.

Этот военкомат пытались поджечь уже два раза в августе 2023 года. Сначала 22-летний работник общепита «Вкусно - и точка», а затем два пенсионера. Всех нарушителей обманули мошенники и убедили отправить им деньги.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске - пенсионерка решила поджечь военкомат. Она бросила у входа в здание бутылку с зажигательной смесью. По ее словам, об этом ее попросили «сотрудники ФСБ», которые на самом деле оказались мошенниками. До этого они обманным путем заставили женщину продать квартиру, взять кредит и отправить им все деньги.