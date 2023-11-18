Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области
Здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, попыталась поджечь жительница Советска в Калининградской области. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.
Злоумышленница бросила в военкомат бутылку с зажигательной смесью.
«Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало», - отметил Лысков.
Сейчас идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила жительницу Советска совершить противоправный поступок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, сообщил источник в экстренных службах.
Ранее пожилой мужчина в Обнинске попытался поджечь военкомат , бросив в здание коктейль Молотова. Пенсионера оперативно задержали, свою вину он не признал. Мужчина заявил, что только увидел пламя и пытался его потушить.