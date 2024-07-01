Женщина погибла во время урагана в Петербурге

Несчастный случай произошел в Московском районе.

«Из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще один ребенок и женщина пострадали», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в городе повреждены 10 легковых автомобилей. Специалисты МЧС 71 раз выезжали на места для устранения последствий разгула стихии, в том числе 67 раз на уборку деревьев.

Мощный ураган накрыл город в понедельник, 1 июля. Порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В Невском районе в результате урагана обрушился строительный кран, но обошлось без пострадавших.

Ранее в Ленобласти погиб мужчина , управляющий гидроциклом в акватории Невы. Во время столкновения с катером он получил серьезные травмы, из-за которых позже скончался в больнице.