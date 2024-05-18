Женщина погибла во время пожара в магнитогорском ТЦ

Возгорание произошло на третьем этаже здания, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Спасатели обнаружили в ТЦ тело женщины. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ведомстве добавили, что на месте ЧП задействовали 36 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее пожар зафиксировали в Петроградском районе Санкт-Петербурга - там загорелся ресторан «Карл и Фридрих». Открытое горение возникло из-за жира в вытяжке мангала в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни. Посетителей и сотрудников ресторана не эвакуировали, пожарные оперативно потушили возгорание.