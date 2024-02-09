09 февраля 2024, 16:06

Женщина погибла в пожаре на юго-западе Москвы

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В Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Другие подробности уточняются.

После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.

Накануне ночью в одной из квартир на Каширском шоссе в Москве произошла ссора между супругами. Во время конфликта 37-летняя женщина вылила горючую жидкость на супруга и подожгла пол под ним. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами.

Еще один крупный пожар ночью произошел на севере Москвы. Причиной возгорания мог стать сбой в системе антиобледенения.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 15:00
«Не первый раз». Мать пострадавшего в Усть-Куте мальчика — о нападении своры собак
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Мать пострадавшего в Усть-Куте от нападения стаи собак мальчика Александра рассказала «360», что псов прикормили соседи. Это уже не первый случай нападения бездомных собак на людей.

«Из-под балконов выбегают и просто накидываются. Не первый раз. Они все чипированные. Их вылавливали, обрезали все, что полагается, потом обратно отпускали. Видимо, это как-то на их организм повлияло, что они уже бросаются на детей», - поделилась женщина.

Александра сообщила, что сейчас сын чувствует себя нормально, нога болеть перестала. Однако ребенок теперь боится ходить один - матери приходится сопровождать его.

«Теперь я хожу с ним домой и из дома», - пояснила она.

Свора собак набросилась на школьника, когда он был уже возле подъезда. Ребенок пытался убежать, упал в снег. Псы укусили его за ягодицу, мальчик сильно испугался.

«Сегодня поставили укол против бешенства. <…> Еще надо два. В понедельник пойдем второй ставить», - рассказала женщина.

С сыном Александра была на приеме у врачей и в местной прокуратуре. В субботу, 10 февраля, ее пригласили в Следственный комитет России.

«Был трагичнее случай… Я очень благодарна всевышнему, что обошлось ягодицей. Не дай бог артерия какая…» - отметила мать.

В пресс-службе СК по Иркутской области сообщили, что после нападения собак на мальчика возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты ищут очевидцев и допрашивают сотрудников администрации.

Ранее соседка семьи пострадавшего Наталья рассказала, что от страха мальчик не мог говорить. Отбить ребенка от бездомных псов помогла прохожая - животные испугались взрослого человека и бросились врассыпную.

Дети Врачи Собаки Животные
09 февраля 2024, 14:16
Следователи назвали причину мощного хлопка газа в сочинской пекарне
Пресс-служба Следственного комитета
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Стали известны возможные причины хлопка в сочинской пекарне, в результате которого три человека получили тяжелые травмы. В пресс-службе СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

Хлопок газа произошел утром 6 февраля в пекарне на улице Тимирязева. Следователи выяснили, что произошла утечка газа из композитного баллона. Он стоял в одном помещении с тандырами, и под действием высокой температуры случился взрыв.

Пострадали две молодые женщины и 33-летний мужчина. Они получили серьезные ожоги, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи изъяли документацию, опросили свидетелей и владельцев пекарни, назначили пожарно-техническую экспертизу.

В России из-за участившихся случаев взрывов газа предложили устанавливать в домах специальные датчики утечки. Схему их размещения согласуют на этапе утверждения проектов строительства.

Уголовное дело Газ Сочи Взрывы Следственный комитет России
09 февраля 2024, 14:10
Стали известны причины смертельного пожара в Куеде
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Пожар в Куеде в Пермском крае вспыхнул из-за разгерметизации газопровода. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, огонь вспыхнул на внутрипромысловом газопроводе и перекинулся на соседние здания. Огнеборцы ликвидировали пожар к 21:35 по московскому времени. Площадь возгорания составила 238 квадратных метров.

«Вечером 8 февраля в результате происшествия на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. Предварительно, воспламенение случилось в результате разгерметизации», - указали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство начало проверку выполнения требований пожарной и технической безопасности.

В результате ЧП погибли пять человек. После взрыва газопровода загорелись несколько жилых домов, пострадали жители.

Двух из них в тяжелом состоянии привезли в ожоговый центр больницы имени Гринберга. Из-за пожара ожоги получили два ребенка, их жизням ничего не угрожает.

Пермский край Пожары Газ Взрывы
09 февраля 2024, 13:17
Безработный москвич тяжело ранил пассажира в метро
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В Москве полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро поссорились двое мужчин. Во время конфликта подозреваемый вонзил что-то острое в спину оппоненту и скрылся.

Раненого 56-летнего мужчину увезли в больницу. Медики заключили, что здоровью пациента причинили тяжкий вред.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать злоумышленника в его доме на северо-западе Москвы. Им оказался безработный 38-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого отправили в изолятор.

Ранее пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую на улице Тверская-Ямская в Москве. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Поножовщины Метро Москва

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