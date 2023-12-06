Женщина погибла при пожаре в захламленной квартире на северо-западе Москвы

Вызов поступил в экстренные службы в 06:35. По словам источника, в подъезде 16-этажного дома на улице Барышиха шел дым, с нижних этажей слышались крики.

Очаг возгорания был в двухкомнатной сильно захламленной квартире на пятом этаже. Пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Погиб один человек - женщину обнаружили в коридоре квартиры. В подъезде произошло сильное задымление.

Ранее в пятиэтажке на улице Багрицкого на западе Москвы погибла 90-летняя пенсионерка. Слепая женщина находилась в квартире, когда на кухне начался пожар. Она не смогла выйти наружу.