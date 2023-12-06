06 декабря 2023, 08:24

Женщина погибла при пожаре в захламленной квартире на северо-западе Москвы

РИА «Новости»
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В квартире дома в Митино на северо-западе Москвы произошел пожар. Жертвой ЧП стала женщина, сообщил источник «360».

Вызов поступил в экстренные службы в 06:35. По словам источника, в подъезде 16-этажного дома на улице Барышиха шел дым, с нижних этажей слышались крики.

Очаг возгорания был в двухкомнатной сильно захламленной квартире на пятом этаже. Пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Погиб один человек - женщину обнаружили в коридоре квартиры. В подъезде произошло сильное задымление.

Ранее в пятиэтажке на улице Багрицкого на западе Москвы погибла 90-летняя пенсионерка. Слепая женщина находилась в квартире, когда на кухне начался пожар. Она не смогла выйти наружу.

Пожары Москва 2023
06 декабря 2023, 08:40
Замначальника УМВД по Новосибирску задержали правоохранители
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова. Об этом со ссылкой на источник сообщило NGS.

По данным собеседника издания, задержание Захарова может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. NGS напомнило, что в регионе расследуются дела, связанные с игорным бизнесом.

В частности, 20 декабря прошлого года в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Александр Умеров. Его обвинили в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от представителей игорного бизнеса.

Источники издания указали, что в ноябре 2023 года Умерова отпустили из-под стражи. Бывший высокопоставленный полицейский начал сотрудничать со следствием, после чего началась череда новых задержаний новосибирских силовиков.

Ранее стало известно о задержании в Челябинске следователя по подозрению в получении взятки.

Полиция
06 декабря 2023, 03:44
Число пострадавших в аварии на Кубани выросло до 16 человек
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Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки „Камаз“ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек, трое погибли на месте», - сказано в сообщении.

На место аварии вылетела санитарная авиация. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани для оказания медицинской помощи.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе стали два водителя и пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу. Изначально сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.

ДТП Россия Краснодарский край
06 декабря 2023, 01:58
Массовое отравление произошло на стройке главного аэропорта Камчатки
Unsplash
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Массовое отравление рабочих произошло на строительстве нового терминала главного аэропорта в городе Елизово. В больницу попал 41 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Камчатского края.

«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», - уточнили в надзорном ведомстве.

Городская прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Там сообщили о планах оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания строителей, а также условия их проживания.

Ранее массовое отравление 16 школьников возрастом от семи до 10 лет произошло в селе Калинино Кировской области. Работу школьной столовой приостановили, детей госпитализировали, региональный СК начал доследственную проверку. По предварительной версии, при приготовлении обеда нарушили технологию. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, чтобы сделать анализы и выяснить причину отравления.

Еда Строительство Камчатка
06 декабря 2023, 01:52
Пропавшего ребенка нашли в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Школьник пропал в районе Уралмаш в Екатеринбурге вечером 5 декабря. Уроки закончились в 18:15, но ребенок после них не вернулся домой и не отвечал на звонки родителей, сообщило издание Ura.ru.

Родители школьника и его одноклассники уверяли, что ребенок раньше не уходил из дома и не сбегал с уроков.

Около двух часов ночи стало известно, что ребенка нашли. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».

В Липецке до сих пор не нашли не нашли пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома по улице Катукова 2 декабря и не вернулась. Приметы ребенка: 171 сантиметр, карие глаза, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет. Школьница была одета в черную куртку, бирюзовый платок, бежевые брюки и синие кроссовки.

Дети Школьники

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