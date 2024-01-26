Женщина погибла при пожаре в центре Москвы

Две легковушки и один грузовик столкнулись на Варшавском шоссе в Новой Москве. В результате ДТП погиб один человек и еще один пострадал, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, авария произошла на полосе шоссе по направлению в область, не доезжая двух километров до поворота на поселок Рогово. Из-за столкновения один человек погиб и еще один пострадал в одном из легковых автомобилей.

Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехала бригада скорой. Причины и обстоятельства аварии установят специалисты.

Ранее в Белгородской области водитель маршрутки потерял управление и съехал в кювет. Он скончался на месте от полученных травм. Также в результате аварии пострадали шесть пассажиров.