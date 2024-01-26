26 января 2024, 10:16

Женщина погибла при пожаре в центре Москвы

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В Таганском районе Москвы в жилом доме, расположенном на Котельнической набережной, произошел пожар. Огонь унес жизнь 80-летней женщины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В квартире жилого дома на Котельнической набережной произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1943 года рождения», - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что точную причину возникновения возгорания установят, когда появятся результаты пожарно-технической экспертизы.

После пожара правоохранители организовали процессуальную проверку. Ее итоги проконтролирует Таганская межрайонная прокуратура.

Вызов в высотку на Котельнической набережной, 1/15 корпус Б поступил в 02:26. В первом подъезде произошло плотное задымление. Очаг возгорания обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры между первым и вторым этажами, его площадь составила пять квадратных метров.

Пожары Москва
26 января 2024, 11:03
Один человек погиб в ДТП в Новой Москве
РИА «Новости»
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Две легковушки и один грузовик столкнулись на Варшавском шоссе в Новой Москве. В результате ДТП погиб один человек и еще один пострадал, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, авария произошла на полосе шоссе по направлению в область, не доезжая двух километров до поворота на поселок Рогово. Из-за столкновения один человек погиб и еще один пострадал в одном из легковых автомобилей.

Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехала бригада скорой. Причины и обстоятельства аварии установят специалисты.

Ранее в Белгородской области водитель маршрутки потерял управление и съехал в кювет. Он скончался на месте от полученных травм. Также в результате аварии пострадали шесть пассажиров.

ДТП Москва
26 января 2024, 10:43
Мужчина и женщина изрезали ножами приятеля на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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В Юго-Западном округе Москвы серьезно ранили ножом местного жителя. В нападении заподозрили знакомых пострадавшего, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 24 января мужчина и женщина в квартире жилого дома в проезде Карамзина во время ссоры схватили ножи и изрезали своего знакомого. Несмотря на многочисленные удары, потерпевшему удалось выбежать на улицу и попросить помощи у случайной прохожей. Она вызвала скорую. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Тем временем нападавшая женщина скрылась, ее до сих пор разыскивает полиция. Соучастника сразу удалось задержать, с ним сейчас работают следователи. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и определят меру пресечения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц.

Накануне пьяный прохожий пырнул ножом незнакомку в центре Москвы. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Поножовщины Москва
26 января 2024, 10:37
Двух украинских агентов арестовали в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Двух украинских агентов, собиравших данные об участвующих в специальной военной операции подразделениях, арестовали. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“, задержаны два гражданина Российской Федерации», - уточнили в ФСБ.

Россияне сами вышли на контакт с украинской разведкой. За передачу данных злоумышленники получили деньги. Идет расследование уголовного дела.

Ранее жителя Новокузнецка задержали по обвинению в финансировании ВСУ. Мужчина переводил деньги украинской армии для «приобретения военного снаряжения». До этого силовики задержали жительницу Луганска. Она созналась в том, что собирала информацию об объектах российских военных и наводила удары. Оперативники ФСБ также предотвратили теракт в Барнауле.

Уголовное дело Преступления Военные ФСБ Россия Деньги
26 января 2024, 10:35
Звезде фильма «Конек-горбунок» прислали подозрительную статуэтку
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Российский актер Антон Шагин получил подозрительную посылку и обратился в полицию. В коробке находилась статуэтка богини Фемиды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Звезда фильма «Конек-горбунок» заказал в интернете баян, но вместо него артисту прислали небольшую коробку, в которую музыкальный инструмент не мог поместиться.

Актер вызвал сотрудников полиции. Специалисты достали из посылки статуэтку размером около 40 сантиметров и изучили ее. Эксперты не нашли в ней никаких взрывчатых веществ, указали авторы канала.

Ранее статуэтку, начиненную взрывчаткой, пронесли на творческую встречу военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в петербургское кафе. Из-за взрыва журналист погиб. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову. Суд приговорил преступницу к 27 годам заключения.

Подсудимая призналась, что выполняла указания объявленного в федеральный розыск журналиста Романа Попкова. Трепова также рассказала, что планировала уехать на Украину.

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