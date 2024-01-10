Женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы

В Иркутской области обрушился мост через реку Полива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Мост обрушился в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем, ведущий в сторону населенного пункта Чемдальск. Как уточнил глава региона, технологическая дорога и сам мост не предназначены для проезда гражданского транспорта.

«Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании. Водитель жив и не пострадал», - подчеркнул Кобзев.

Прицеп получил повреждения. Сейчас там сделали объезд, чтобы дорожное сообщение не прерывалось. По данным губернатора, летом 2019 года мост обследовала специализированна организация, которая признала переправу годной к эксплуатации.

В ноябре в деревне Кутьино в Подольске обрушился мост через реку Пахра. В ходе ЧП пострадала женщина. Она была за рулем автомобиля и заехала на переправу в момент обрушения. После этого подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.