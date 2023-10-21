Женщина погибла после падения на рельсы в московском метро
Пассажирка метро в Москве упала на пути и погибла от травм. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном ГУ МВД России.
Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
До этого появилась информация что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях.
Ранее пассажир упал на рельсы на станции «Щелковская» 18 октября. Человека удалось поднять с путей. Информации о его состоянии не поступало.
Еще одна женщина упала на пути монорельса на северо-востоке Москвы 13 октября. Инцидент произошел на станции «Выставочный центр». Пассажирку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.