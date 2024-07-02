02 июля 2024, 16:10

Женщина погибла после падения из кабинки колеса обозрения в Энгельсе

РИА «Новости»
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Женщина получила тяжелые травмы, выпав с колеса обозрения в парке аттракционов в Энгельсе. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. О ЧП со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По информации собеседника агентства, женщина 1993 года рождения выпала из кабины, находясь в самой высокой точке при подъеме.

Пострадавшую в тяжелом состоянии привезли в городскую больницу. Однако она скончалась, несмотря на все усилия врачей.

По данным Telegram-канала Shot , девушка получила тяжелейшие травмы на глазах у своей матери. Сначала они прокатились на колесе обозрения вместе, после чего мама вышла с аттракциона, а дочь решила прокатиться еще раз.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летний подросток погиб после падения дерева из-за сильного ветра.

Саратов
02 июля 2024, 16:27
Россиянку нашли в больнице Таиланда после ссоры с мужем
Global Look Press
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Уроженку Владивостока Оксану Савон, живущую в Паттайе, нашли в госпитале Бангламунг с полной потерей памяти. Загадочную историю женщины рассказал сайт kp.ru.

Первым о произошедшем сообщил Telegram-канал NEWS.VL, разместивший объявление о поиске родственников женщины из Владивостока, потерявшей память. При ней обнаружили российский паспорт на имя Оксаны Николаевны Савон 1980 года рождения.

Позже мать россиянки рассказала, что ее дочь незадолго до произошедшего поссорилась с мужем.

«Сердце подсказывало, что ей с супругом не нужно переезжать за границу, но они решили, что будут там зарабатывать на жизнь», - заявила женщина.

По данным kp.ru, родным и близким пострадавшей до сих пор не сообщили никаких подробностей.

Знакомая рассказала, что Оксана переехала с мужем в Паттайю осенью прошлого года, оба они работали декларантами. Она также отметила, что Савон была достаточно скрытным человеком, поэтому на ее исчезновение поначалу никто, включая супруга, не обратил внимания.

В Ленобласти местный житель до смерти избил невесту перед свадьбой. На девушку он набросился из-за приступа ревности.

Больницы Россия Таиланд
02 июля 2024, 15:43
Пять человек эвакуировались из квартиры на западе Москвы из-за горящего самоката
РИА «Новости»
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Электросамокат загорелся в квартире одного из домов на Мичуринском проспекте. О ЧП сообщил источник 360.ru.

Внутри квартиры находились пять человек. Люди покинули жилье самостоятельно. Хозяйке потребовалась помощь медиков.

Сейчас женщину осматривают врачи, уточнил собеседник 360.ru, пояснив, что она могла надышаться дымом.

Пожары Москва
02 июля 2024, 14:53
Электросамокатчик спровоцировал ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Автобус с пассажирами попал в аварию на улице Корнейчука в московском районе Бибирево из-за вылетевшего на проезжую часть водителя электросамоката. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

В результате происшествия сильные травмы получили две пассажирки. Прибывшие на место врачи диагностировали у одной женщины переломы трех ребер, вторая получила многочисленные ушибы. Медики забрали пострадавших в больницу.

Еще один человек после оказания помощи на месте от госпитализации отказались. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся.

На минувшей неделе вставшие вдвоем на электросамокат подростки попали в аварию в Советском районе Нижнего Новгорода. По данным городского управления ГИБДД, управлявший самокатом молодой человек врезался в автомобиль Hundai во время проезда через дорогу. В результате пострадавших молодых людей доставили в больницу с травмами.

ДТП Автобусы Электросамокаты Москва
02 июля 2024, 14:47
Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
РИА «Новости»
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Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Самары, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным источника 360.ru, воздушное судно готовилось совершить аварийную посадку из-за подозрений на разрушение пневматики шасси.

Ранее самолет Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале. При этом пострадали три человека.

Самолеты Аэропорт Шереметьево

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