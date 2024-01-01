01 января 2024, 17:23

Женщина погибла под колесами автобуса в Москве

РИА «Новости»
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Днем 1 января пассажирский автобус наехал на женщину в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы. В результате ДТП пострадавшая 1999 года рождения скончалась, сообщил источник «360».

По словам собеседника, авария с участием автобуса № 300 произошла, когда он двигался в направлении проспекта Жукова. Никто из пассажиров не пострадал.

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. По предварительным данным, на въезде в тоннель водитель автобуса совершил на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Сотрудники ГИБДД и оперативно-следственной группы устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Накануне на Рязанском проспекте в Москве столкнулись Nissan и Audi.

Жертвой аварии стал один человек, еще три человека получили ранения.

ДТП
01 января 2024, 16:59
Дома в Новых Химках переключили на резервную подачу тепла после аварии
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Утечка на теплотрассе на улице Бабакина в городском округе Химки привела к временной остановке работы районной тепловой станции (РТС) 240, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей новых микрорайонов. Чтобы люди не замерзли в новогоднюю ночь, дома перевели на резервную систему подачи тепла. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главы округа Дмитрия Волошина.

Там пояснили, что техническое повреждение на трассе и временная остановка работы РТС произошли в 23:30. Прибывшие на место специалисты аварийной службы «Мосэнерго» переключили центральное отопление и горячее водоснабжение отключенных домов на резервную схему.

На месте утечки тепломагистрали работы продолжаются до сих пор, но их завершат полностью до конца дня.

ЖКХ Химки Коммунальные аварии
01 января 2024, 14:05
Породистого щенка выбросили в мусорку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жительница Екатеринбурга выбросила породистого щенка в мусорный бак. Об этом сообщил портал Е1.RU.

По информации источника, на территории жилого комплекса «Мир Труд Май» один из местных жителей проходил около контейнера и услышал жалобный писк. На место приехали коммунальные службы, которые вытащили животное.

Позднее стало известно, что женщина сама решила избавиться от щенка. Она рассказала, что спустя час после рождения у животного пропало серцебиение и она его выбросила, уточнил RT.

Волонтеры передали щенка ветеринарам, которые выявили у него аномалию развития суставов задних ног и двустороннюю заячью губу. Понесет ли женщина ответственность за свой поступок, пока что не известно.

Ранее в Иркутске мужчина выбросил собаку с 17 этажа , после чего положил тело в мусорный контейнер. Живодера задержали полицейские.

Женщины Собаки Животные Екатеринбург
01 января 2024, 13:25
Два человека погибли в ДТП под Санкт-Петербургом
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Авария произошла в Ленинградской области, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

На трассе Санкт-Петербург - Матокса 31 декабря 30-летний водитель Renault не справился с управлением и оказался на встречном направлении движения, где врезался в Toyota.

В результате столкновения погибли водитель Renault и 28-летняя пассажирка. В автомобиле Toyota пострадала восьмилетняя девочка, ее отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские начали проверку по факту ДТП. После ее окончания ведомство примет соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно о гибели Героя России Евгения Бушмелева в Свердловской области на 45-м году жизни. На трассе в его машину врезалась Mitsubishi, от полученных травм военный скончался. У Бушмелева остались пятеро детей.

Санкт-Петербург ДТП Машины
01 января 2024, 13:00
Многодетная семья в Башкирии лишилась дома из-за гирлянды
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В башкирском селе Ангасяк в новогоднюю ночь произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Благодаря сработавшему пожарному извещателю все восемь жильцов спаслись, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду. Пожарные ликвидировали возгорание, однако дом восстановлению не подлежит.

В МЧС также рассказали, что в ночь на 1 января в разных областях России произошли пожары из-за пиротехники. В Выборгском районе Санкт-Петербурга петарда попала на балкон 13-го этажа многоэтажки. В результате загорелся подвесной потолок, жильцам удалось потушить огонь собственными силами.

В доме по улице Агалакова в Челябинске загорелся балкон квартиры, расположенной на втором этаже. До прибытия пожарных из нее эвакуировались семь человек.

Предположительно, петарды стали причиной двух пожаров в Петропавловске-Камчатском. Первый произошел в жилом доме на проспекте 50 лет Октября, второй - в Ботаническом переулке. Спасатели эвакуировали из дома жильцов, которым угрожала опасность, и потушили возгорание.

В Улан-Удэ из-за фейерверка на девятом этаже жилого дома загорелся балкон.

Пожары Башкирия Новый год

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