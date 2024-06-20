20 июня 2024, 12:13

Женщина погибла под колесами автобуса на остановке Домодедова

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Пассажирский автобус в Домодедове наехал на стоящую на остановке общественного транспорта женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Смертельная авария произошла утром в четверг, 20 июня. По предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются криминалисты.

Пресс-служба прокуратуры Московской области опубликовала видео с моментом аварии. На кадрах видно, что автобус занесло и он заехал на пешеходную часть, где находились пассажиры в ожидании транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе автостанции. Под колесами транспорта погибла 39-летняя женщина. Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии и расследование уголовного дела.

В минувшую среду, 19 июня, управлявший внедорожник ВАЗ столкнулся с автобусом на площади Слосмана в Кургане. По данным Госавтоинспекции, водитель машины не уступил дорогу общественному транспорту. В результате происшествия владельца автомобиля забрали в больницу с множественными травмами.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Автобусы Город Домодедово Следственный комитет России
20 июня 2024, 08:28
Появилось фото сгоревших на парковке в Москве автомобилей
Телеканал «360»
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Утром 20 июня в Москве послышались громкие звуки, похожие на взрывы. На парковке возле дома на Большой Филевской улице сгорели четыре автомобиля. 360.ru показал фото с места происшествия.

Машины получили сильные повреждения. Металлический корпус смялся, местами сошла эмаль. В одном из авто пострадал не только капот, но и салон.

Взрывы послышались на парковке у дома по Большой Филевской улице, 4, произошел пожар. Очевидцы заявили, что рядом лежал мужчина. Пожарные потушили открытый огонь. По информации источника 360.ru, пострадали четыре автомобиля.

В мае автомобили горели на улице Вольной на Соколиной Горе. На них перекинулся огонь с воспламенившихся мусорных баков. Очевидцы так же слышали взрывы. Пожарные потушили огонь. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.

Пожары ДТП Взрывы Москва
20 июня 2024, 08:18
Резервуар загорелся на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области после атаки дрона
Telegram
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Пожар вспыхнул рано утром на территории Платоновской нефтебазы. На объекте, предположительно, из-за атаки БПЛА загорелся резервуар, сообщил в своем Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет», - подчеркнул он.

Нефтебаза расположена в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. На месте ЧП работают силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

В регионе приняли все меры для обеспечения безопасности, добавил Егоров.

О пожаре на нефтебазе также сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 06:00 возгорание на объекте в пгт Энем Тахтамукайского района, по его данным, полностью ликвидировали. Огонь успел охватить около 400 квадратных метров.

«Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», - заключил он.

Пожары Беспилотники
20 июня 2024, 07:09
На Большой Филевской улице в Москве услышали взрывы
РИА «Новости»
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На западе Москвы взорвались автомобили и начался пожар. Пострадали, по меньшей мере, один человек и четыре машины. Открытый огонь потушили, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 06:37 к дому на Большой Филевской улице, 4. По словам очевидцев, взорвались несколько машин. Неподалеку от них лежал мужчина.

К 06:43 открытый огонь ликвидировали. Пострадали четыре автомобиля.

Пожары Взрывы Машины Москва
20 июня 2024, 06:18
Мужчина утонул в пруду глубиной полметра на севере Москвы
РИА «Новости»
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На севере Москвы во время прогулки с отцом умер 40-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо и упал в Большой Садовый пруд, сообщил источник 360.ru.

Отец позвонил в экстренные службы 19 июня в 22:33. Они с сыном шли вдоль забора, и второму стало плохо. Он облокотился о забор, оступился и скатился в воду. Родитель спустился и попытался ему помочь.

Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» подняли пострадавшего из воды с глубины 40-50 сантиметров. Он пробыл в пруду около 10 минут. Попытки реанимировать ни к чему не привели, мужчина умер.

В районе Фрунзенской набережной в центре столицы 18 июня достали из воды другого мужчину. По словам источника 360.ru, он вел себя неадекватно.

Спасатели Москва

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