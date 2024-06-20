Женщина погибла под колесами автобуса на остановке Домодедова

Смертельная авария произошла утром в четверг, 20 июня. По предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются криминалисты.

Пресс-служба прокуратуры Московской области опубликовала видео с моментом аварии. На кадрах видно, что автобус занесло и он заехал на пешеходную часть, где находились пассажиры в ожидании транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе автостанции. Под колесами транспорта погибла 39-летняя женщина. Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии и расследование уголовного дела.

В минувшую среду, 19 июня, управлявший внедорожник ВАЗ столкнулся с автобусом на площади Слосмана в Кургане. По данным Госавтоинспекции, водитель машины не уступил дорогу общественному транспорту. В результате происшествия владельца автомобиля забрали в больницу с множественными травмами.