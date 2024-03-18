Женщина подкурила от Вечного огня в Краснодаре и подожгла венок

Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома. Он хотел сделать сюрприз двухлетнему сыну, сообщило УВД Гомельского облисполкома в Telegram-канале.

Правоохранители уже посетили семью местного жителя.

«Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал», - отметили в УВД.

Мужчина уже получил нагоняй от супруги, из-за чего ему пришлось увести коня. В результате «циркового представления» могли пострадать и животные, и люди, напомнил правоохранители.

Похожая история произошла в Кемеровской области. Местный житель во время ссоры с супругой прибыль ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне , чтобы извиниться перед женой. В подъезде остались кучи навоза.

Затея с примирением не удалась, и мужчина снова поссорился с женщиной. Лошадь вывели из здания, но жильцы массово пожаловались в управляющую компанию.