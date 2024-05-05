05 мая 2024, 23:26

Женщина обвинила подругу в совращении своего сына-семиклассника

РИА «Новости»
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Жительница города Кириши Ленинградской области обвинила в развратных действиях с ее сыном-семиклассником свою 39-летнюю знакомую. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам потерпевшей стороны, во время посещения ее квартиры, в которой она проживает вместе с ребенком, подозреваемая совершила противоправные действия сексуального характера с несовершеннолетним. Женщину задержали.

Дело возбудили по 2-й части 135-й статьи Уголовного кодекса «Развратные действия». Она применяется в отношении лиц, которые совершили указанные действия с детьми в возрасте от 12 до 14 лет. Теперь подозреваемую могут лишить свободы сроком от трех до восьми лет.

Преподавателя музыки из города Очера Пермского края обвинили в разврате 16-летней ученицы. Мать девочки заявила, что 61-летний учитель склонял ее дочь к интимной связи и оказывал ей знаки внимания. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.

Уголовное дело Дети Ленинградская область Женщины
07 мая 2024, 01:36
Американец залез через окно в детскую библиотеку в Москве и стал раздеваться
Freepik
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В Москве гражданин США проник в детскую библиотеку и начал раздеваться. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

В учреждение, расположенное на улице Народного Ополчения, иностранец пробрался через окно.

По информации издания, американец получил туристическую визу в Россию в 2021 году. В стране он имеет право находиться до декабря 2024 года.

Позже телеканал РЕН ТВ уточнил, что в детской библиотеке задержали некоего Уильяма Рассела Никума. В России он жил у знакомых преподавателей английского языка. Накануне происшествия он отправился в бар, где напился и поссорился со знакомыми, после чего уехал на такси. Потом он разбил окно в детском учреждении и пролез внутрь, где и уснул.

Никума привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве, арестовав на 10 дней. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме, уточнил телеканал.

США Туризм Полиция Москва
06 мая 2024, 23:23
Тело экс-главы совета директоров «Норникеля» нашли в Москве — СМИ
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Бывшего председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, предпринимателя обнаружила без сознания его жена. Прибывшие на место врачи констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называлась. С 2020 года Филипьев боролся с онкологическим заболеванием.

Филипьев занимал должность председателя правления «Росбанка», позднее - банка «Таврический». С 1998 по 1999 года он был главой совета директоров «Норникеля».

Ранее в Подмосковье нашли мертвым бывшего мэра закрытого города Мирного Александра Корыгина. По данным СМИ, его смерть не носила криминальный характер, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Банки Москва
06 мая 2024, 22:58
В Калининграде оштрафовали пьяного туриста, заснувшего на карнизе музея
РИА «Новости»
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В Калининграде полицейские оштрафовали москвича, который сначала распивал алкоголь на карнизе Музея изобразительных искусств, а потом там же и заснул. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщение о молодом человеке, заснувшем на карнизе второго этажа здания областного музея, поступило в дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они решили до приезда спасателей увести парня из опасного места.

Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по административной статье о распитии алкоголя в общественном месте. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

«Как пояснил нарушитель, его свидание пошло не по плану: он поссорился с девушкой, выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, несмотря на высокую вероятность падения», - уточнила пресс-служба.

В конце апреля житель Калининградской области похитил всю выручку из кассы в кафе, воспользовавшись невнимательностью персонала. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже.

МВД РФ Туризм Музеи Алкоголь Полиция Калининград
06 мая 2024, 22:15
Неадекватный водитель напал на школьный автобус в Луховицах
Freepik
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Неадекватный мужчина напал на школьный автобус в Луховицах в Московской области. Владелец легкового автомобиля вел себя агрессивно на перекрестке, пытался разбить стекло и чуть не сорвал дворник, сообщил источник 360.ru.


Ранее подросток пострадал от рук водителя маршрутки в Красногорске. Конфликт произошел из-за оплаты проезда.

«Я вез группу людей с детьми из Луховиц в сторону Белорусского вокзала, они направлялись в Минск на выступление. На дороге не сильно подрезал его машину. Столкновения удалось избежать. Однако этот мужчина вылез из автомобиля и стал пытаться открыть дверь автобуса. Вел себя очень агрессивно», - отметил он.

По словам водителя автобуса, он не стал отвечать на провокацию, не зная, чего еще ожидать от разъяренного мужчины. Прежде всего его волновала судьба детей.

«На ближайшем посту мы сообщили о произошедшем. Особого ущерба этот человек не нанес. На видео начали снимать его нападки после того, как он уже несколько раз попрыгал перед автобусом», - добавил собеседник 360.ru.

Позже угрожавший мужчина принес свои извинения из-за случившегося. Также он пообещал возместить причиненный ущерб.

Дети Автобусы Мужчины Водители Луховицы

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