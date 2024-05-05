Женщина обвинила подругу в совращении своего сына-семиклассника

По словам потерпевшей стороны, во время посещения ее квартиры, в которой она проживает вместе с ребенком, подозреваемая совершила противоправные действия сексуального характера с несовершеннолетним. Женщину задержали.

Дело возбудили по 2-й части 135-й статьи Уголовного кодекса «Развратные действия». Она применяется в отношении лиц, которые совершили указанные действия с детьми в возрасте от 12 до 14 лет. Теперь подозреваемую могут лишить свободы сроком от трех до восьми лет.

Преподавателя музыки из города Очера Пермского края обвинили в разврате 16-летней ученицы. Мать девочки заявила, что 61-летний учитель склонял ее дочь к интимной связи и оказывал ей знаки внимания. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.