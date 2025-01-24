Женщина на Audi протаранила пункт выдачи заказов в Урюпинске

«Помимо женщины в салоне иномарки находился маленький ребенок», - уточнили авторы материала.

В результате аварии никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Все отделались легким испугом. Однако женщине придется оплатить ремонт в помещении.

Причины аварии пока неизвестны. Подробности выясняются.

Ранее в Лотошине грузовик протаранил автомобиль ГАИ , едва не сбив сотрудников ДПС. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но его поймали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования этого дела.