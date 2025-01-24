24 января 2025, 18:28

Женщина на Audi протаранила пункт выдачи заказов в Урюпинске

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Женщина на автомобиле Audi протаранила пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов в Урюпинске. Об этом сообщила «Российская газета».

«Помимо женщины в салоне иномарки находился маленький ребенок», - уточнили авторы материала.

В результате аварии никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Все отделались легким испугом. Однако женщине придется оплатить ремонт в помещении.

Причины аварии пока неизвестны. Подробности выясняются.

Ранее в Лотошине грузовик протаранил автомобиль ГАИ , едва не сбив сотрудников ДПС. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но его поймали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования этого дела.

ДТП
24 января 2025, 20:05
Роспотребнадзор не выявил нарушений в образцах рыбы из Черного моря
РИА «Новости»
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Специалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы из Черного моря, где произошел разлив мазута после крушения танкеров, и не выявили нарушений, связанных с загрязнением воды. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорной службы.

«Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов. К настоящему моменту проведено 555 исследований рыбы и рыбной продукции», - заявили в пресс-службе.

Несоответствий гигиеническим нормам, связанным с разливом мазута, не нашли.

Также в Роспотребнадзоре заявили о продолжении подготовки к туристическому сезону. Специалисты ежедневно проверяют моря на наличие несоответствий.

Ранее в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» заявили, что туристический сезон на юге России пройдет без существенных изменений. Специалисты не нашли причин для роста цен или снижения количества туристов.

Исследования Черное море Туризм Роспотребнадзор Россия
24 января 2025, 18:29
Морспасслужба приступила к финальной фазе сбора мазута на затонувшем танкере
Global Look Press
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Специалисты Морспасслужбы закончили откачку основного объема нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» и перешли к последнему этапу очистки. Об этом на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС заявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

По его словам, в рамках финальной фазы специалисты соберут мазут с танкера с помощью ручных насосов.

«Это позволит собрать остатки топлива с внутренних поверхностей резервуаров», - подчеркнул министр.

Он пояснил, что работы проводятся сразу в четырех резервуарах. Благодаря откачке мазута специалисты смогут избежать утечки нефтепродуктов из трюма судна при утилизации. Битумовозы перевезли порядка 1310 тонн откаченного с танкера «Волгонефть-239» груза, добавил Пошивай.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал, что россияне смогут начать отдыхать на пляжах Анапы только в 2026 году. Пострадавшее от загрязнения мазутом побережье восстановят примерно к маю следующего года.

Черное море Минтранс РФ Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
24 января 2025, 17:51
В здание порохового завода в Казани швырнули «коктейль Молотова»
Global Look Press
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Злоумышленник попытался поджечь пороховой завод в Казани, бросив в административное здание предприятия «коктейль Молотова». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал. По предварительным данным, на камерах наблюдения заметили подростка 15 лет. Он попытался скрыть лицо шарфом. Сейчас юношу ищут.

Ранее житель Санкт-Петербурга попытался поджечь здание военкомата Ленинградской области на Фонтанке , бросив в окно на первом этаже два «коктейля Молотова». Поджигателя заметили пассажиры проезжавшего мимо экскурсионного автобуса и вызвали полицейских. Вскоре его удалось задержать, против него возбудили уголовное дело о теракте. Мужчина признал вину, его отправили под стражу до 19 февраля.

Поджоги Казань Заводы
24 января 2025, 17:37
Первое в России уголовное дело из-за церковных записок возбудили в Москве
РИА «Новости»
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Жительницу Москвы обманули с церковными записками «За здравие» и «За упокой» на шесть тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пострадавшая рассказала, что на Никольской улице какая-то женщина на ломаном русском языке предложила зайти в лавку и подать записки, убеждая, что может отправить их даже на священную гору Афон. Москвичка поверила в это и отдала деньги, но поняла, что произошло, только придя домой и отправив запрос в интернет. Она обратилась в полицию.

«Эта лавка вообще к православным христианам относится?» - поинтересовалась 44-летняя пострадавшая в отзывах.

Ранее в Москве передали в суд дело семейной пары , которая обманывала людей, обещая вылечить их детей с ДЦП. При этом у мужа в этой семейной группировке не было даже медицинского образования. Мошенники попытались бежать от правосудия в Казахстан, но там их задержали и выдали России.

Уголовное дело Мошенничество Россия Москва

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