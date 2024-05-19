19 мая 2024, 01:50

Женщина из Санкт-Петербурга положила годовалую дочь на горячую плиту

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на индукционную плиту, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на сайте 78.ru.

По информации журналистов, происшествие случилось в ночь на 18 мая в квартире дома на проспекте Ветеранов. Там мать посадила свою маленькую дочь на раскаленную индукционную плиту. Как отметили на сайте mk.ru , женщина предположила, что она уже не горячая. Когда ребенок заплакал, то петербурженка осознала происходящее и сняла девочку с плиты.

В итоге ребенку потребовалась помощь врачей, его отвезли в хирургическое отделение больницы. Врачи диагностировали у пациентки ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Состояние девочки оценили как тяжелое.

В пресс-службе СК по Петербургу заявили, что по факту случившегося проведут проверку.

Ранее жительница Краснодара бросила в сетевом магазине трехлетнюю дочь и ушла. После случившегося женщину нашли, она оказалась матерью ребенка. Избавившись от девочки, она села в автобус и добралась до Кропоткина.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи Женщины
19 мая 2024, 00:29
В Санкт-Петербурге рухнул лифт с ребенком
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге в одном из домов рухнул лифт, в котором находился 12-летний мальчик, он не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло 17 мая 2024 года в доме номер 1 на улице Есенина.

«По данному факту <…> проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметили в ведомстве.

Мать ребенка рассказала «Фонтанке» об обстоятельствах происшествия.

Кабина, в которой находился ее сын, пролетела с 20-го до первого этажа, но мальчик не растерялся и присел на корточки. После резкой остановки двери лифта открылись, и потерпевший смог оттуда самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место ЧП врачи травм у мальчика не обнаружили. По их словам, он отделался легким испугом.

Ранее женщина вместе с двухлетним ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове. После падения 29-летняя мать и ее ребенка положили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Санкт-Петербург Дети Врачи СК РФ Коммунальные аварии
18 мая 2024, 23:05
Собаки взяли след пропавшей в Измайловском парке в Москве школьницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Измайловском парке Москвы разыскивают пропавшую накануне 13-летнюю школьницу. Источник 360.ru сообщил, что девочку ищут при помощи кинологов и беспилотника.

Поисками занимаются в том числе и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Они запросили БПЛА для осмотра местности с высоты.

Известно, что школьница исчезла в пятницу вечером, она направилась в сторону Измайловского парка и пропала. Поиски начались в 8:30 в субботу. Из картотеки «ЛизаАлерт» следует, что девочка была одета в черную одежду, у нее длинные по пояс темно-русые волосы, рост около 160 сантиметров.

На поиски ребенка направили аварийно-спасательные отряды Пожарно-спасательного центра Москвы, а также кинологов с собаками. АСО обследуют коллектор Измайловского парка. Спасатели связались со специалистом компании «Москоллектор». По предварительной информации, собаки взяли след ребенка.

Дети Беспилотники Волонтеры Собаки Парки Москва
18 мая 2024, 22:12
«Лето пройдет быстро». Путин назвал сроки восстановления пострадавших от паводков домов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пострадавший в ряде регионов РФ от паводков жилой фонд необходимо восстановить до конца лета. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым.

Как подчеркнул российский лидер, нужно не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить затопленные территории.

«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», - заявил глава государства.

Ранее в Тобольске прошло выездное совещание с участием глав МЧС Александра Куренкова и Минстроя Ирека Файзуллина по оперативной обстановке в связи с прохождением паводка в Тюменской области.

Кремль Наводнения Паводки МЧС РФ Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
18 мая 2024, 21:31
Огонь охватил 600 «квадратов» цеха с полиэтиленом в Петербурге
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели в Санкт-Петербурге продолжают тушение пожара, который разгорелся в цехе с полиэтиленом. МЧС опубликовало кадры борьбы с огнем, который распространился уже на 600 квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на 400 квадратных метрах», - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар разгорелся около 18:20 вечера, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь цеха - 20 на 100 метров, в нем находился полиэтилен. В тушении задействовали восемь машин и более 30 человек личного состава МЧС.

Санкт-Петербург Пожары Обрушения

Новости по теме