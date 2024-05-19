Женщина из Санкт-Петербурга положила годовалую дочь на горячую плиту
Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на индукционную плиту, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на сайте 78.ru.
По информации журналистов, происшествие случилось в ночь на 18 мая в квартире дома на проспекте Ветеранов. Там мать посадила свою маленькую дочь на раскаленную индукционную плиту. Как отметили на сайте mk.ru , женщина предположила, что она уже не горячая. Когда ребенок заплакал, то петербурженка осознала происходящее и сняла девочку с плиты.
В итоге ребенку потребовалась помощь врачей, его отвезли в хирургическое отделение больницы. Врачи диагностировали у пациентки ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Состояние девочки оценили как тяжелое.
В пресс-службе СК по Петербургу заявили, что по факту случившегося проведут проверку.
Ранее жительница Краснодара бросила в сетевом магазине трехлетнюю дочь и ушла. После случившегося женщину нашли, она оказалась матерью ребенка. Избавившись от девочки, она села в автобус и добралась до Кропоткина.