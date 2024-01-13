13 января 2024, 10:08

Женщина и трое детей пострадали при пожаре в центре Москвы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Женщина и трое детей пострадали при пожаре на трансформаторной подстанции в центре Москвы, на Большой Полянке. Пожарные спасли еще одного человека, он не пострадал. Об этом сообщил источник «360».

Пожар случился около 03:00. Источник уточнил, что произошло короткое замыкание электрического кабеля, и по кабельным коробам дым затянуло в квартиры. В подъезде возникло плотное задымление. При этом возгорания в жилых зданиях не было.

Пожар ликвидировали двумя порошковыми огнетушителями. Примерно к 04:40 с огнем удалось справиться.

На место выезжали специалисты холдинга «Россети», которому принадлежит подстанция. Они не стали обесточивать ее.

По информации источника, возраст пострадавших детей - девять, 14 и 15 лет. Бригада скорой помощи оперативно осмотрела их. Известно, что всех троих детей госпитализируют. Их отправят в Филатовскую больницу. О том, понадобилась ли госпитализация женщине, не сообщается.

Пожары Дети Больницы Скорая помощь Москва
13 января 2024, 11:04
Склад с лакокрасочными материалами загорелся на Кутузовском проспекте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар произошел в строящейся высотке в Москве на Кутузовском проспекте, сообщил источник «360». По его данным загорелись лакокрасочные изделия на третьем этаже. Площадь распространения огня достигла 100 «квадратов».

Сведения о пожаре РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе МЧС России.

По информации министерства, на месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало. Источник «360» добавил, что строители эвакуируются из здания самостоятельно. Из высотки валит густой черный дым. На место прибыли сотрудники лаборатории по замеру воздуха. Собеседник добавил, что огонь распространяется на второй этаж и может уйти еще ниже.

Ранее стало известно о пожаре на Большой Полянке в Москве. Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции, дым пошел в квартиры жилого дома. Источник «360» сообщал, что пострадали женщина и трое детей. Детей госпитализировали. Еще одного человека спасли, он не пострадал.

Пожары
13 января 2024, 11:01
Едкий дым, давка и крики. Сотрудник Wildberries рассказал о пожаре на складе в Петербурге
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Мощный пожар разгорелся на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Сотрудник Николай рассказал «360», что все произошло неожиданно. Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание — решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось. Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было.

«Потом старшие начали всем кричать, что все, надо эвакуироваться, собрали у выходов, где фуры обычно разгружают», - поделился он.

Мужчина сообщил, что возгорание началось в первом блоке, а он работал во втором. Двери между ними сразу же перекрыли, но даже через них повалил черный едкий дым. Пахло горелым пластиком от полыхающих товаров. Люди ринулись на улицу.

«Когда мы вышли на улицу, я сразу понял, что надо попробовать забрать вещи: документы, права, ключи от машины, теплую одежду. Ибо на улице -16 градусов, а мы в футболках. На улицу нас вывели почти организованно», - отметил Николай.

В раздевалке вместе с другими мужчинами Николай постарался побыстрее вывести людей на улицу и сделать все, «чтобы не было давки, как в начале».

«Я забрал вещи, всем кричал, чтобы не переодевались, а просто с вещами на выход [выбирались]. И у самого выхода почти свет погас…» - рассказывал собеседник об эвакуации.

Николай отметил, что на складе работают большее двух тысяч сотрудников. Пока руководство не сообщило им никакой информации, по мнению Николая, вряд ли работники получат выплаты.

«А про перераспределения - у нас свободный график и работа. Кто хочет, тот пойдет на второй склад. Представляю, что там сейчас будет», - добавил он.

Площадь пожара на складе Wildberries распространилась на 50 тысяч квадратных метров. С огнем в Шушарах борются 422 человек и 90 единиц техники. Есть риск, что пламя перебросится на стоянку с грузовиками , расположенную по соседству.

Мощный пожар разгорелся на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Сотрудник Николай рассказал «360», что все произошло неожиданно. Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание - решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось. Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было.

Штрафы Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Работа Машины
13 января 2024, 10:31
Число пожарных на горящем складе Wildberries в Шушарах нарастили в 2,4 раза
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Количество спасателей, задействованных в тушении склада Wildberries в Шушарах под Петербургом, выросло в 2,4 раза — теперь на месте работают около 270 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарные используют 57 единиц техники. Чуть раньше ведомство информировало о том, что на месте трудятся 112 спасателей , применяя 25 спецмашин.

Склад загорелся около 07:40. По последним данным, площадь распространения огня достигла 50 тысяч «квадратов». Пожару присвоили четвертый (высокий) ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало. Сотрудников склада эвакуировали.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи с ЧП. Ее сотрудники находятся на месте происшествия. Ведомство проконтролирует установление всех его причин и обстоятельств и оценит «полноту мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности». Кроме того, петербургская прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки, проводимой территориальными органами МЧС России. Точную причину возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза.

Количество спасателей, задействованных в тушении склада Wildberries в Шушарах под Петербургом, выросло в 2,4 раза - теперь на месте работают около 270 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
13 января 2024, 10:29
Огонь вплотную подошел к стоянке грузовиков у полыхающего склада Wildberries в Шушарах
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Мощный пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга может переброситься на стоянку с фурами, расположенную по соседству. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Под угрозой 12 грузовиков.

«Огонь подошел вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом Wildberries», - отметили журналисты.

Сейчас ищут владельцев или водителей машин, чтобы отогнать большегрузы на безопасное расстояние.

С огнем на складе в Шушарах борются 422 человек и 90 единиц техники. В пресс-службе МЧС передали, что наращивают силы для тушения огня. Небо над Пушкинским районом - полностью черное.

Пламя охватило 50 тысяч квадратных метров, его тушат по повышенному рангу сложности № 5. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Исполняющий обязанности прокурора Пушкинского района Михаил Носенок координирует на месте пожара работу правоохранительных органов и экстренных служб.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - передали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в Wildberries подтвердили , что пожар начался на складе компании в Шушарах. Сотрудников из здания эвакуировали. Российский маркетплейс компенсирует продавцам стоимость поврежденных или сгоревших товаров, покупателям вернут деньги.

Санкт-Петербург Пожары Грузовики Машины Водители Деньги Маркетплейсы

Новости по теме