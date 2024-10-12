Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Лосино-Петровском

В ведомстве уточнили, что еще одну пострадавшую пассажирку автомобиля в тяжелом состоянии забрали прибывшие на место медики.

Авария произошла вечером в минувшую пятницу, 11 октября, на 40-м километре Щелковского шоссе. Женщина столкнулась с грузовиком при выезде со второстепенной дороги на главную. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла шестилетняя девочка. Еще одну пассажирку госпитализировали.

После аварии полиция завела уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование взяла под контроль Щелковская прокуратура.

В минувшую пятницу, 11 октября, водитель иномарки скончался от полученных травм при столкновении с городским автобусом на Рублевском шоссе в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением и врезался в пассажирский транспорт.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы уточнил, что салон иномарки смяло в гармошку, что привело к блокировке тела погибшего водителя.