Женщина и ребенок погибли при пожаре в Котове
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» после гибели женщины и ее девятилетней дочери при пожаре в Котове. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.
Квартира на улице 60 лет ВЛКСМ в Котове вспыхнула в ночь на 27 января. При пожаре погибла 43-летняя женщина, ее дочь доставили в больницу с ожогами, но девочка скончалась.
«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину пожара», - передали в пресс-службе.
Ранее 10-летняя девочка и 17-летний подросток погибли при пожаре в частном доме в Канске. Бабушка детей попала в больницу. Следком также возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум людям.