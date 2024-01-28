Женщина и ребенок погибли при пожаре в Котове

Квартира на улице 60 лет ВЛКСМ в Котове вспыхнула в ночь на 27 января. При пожаре погибла 43-летняя женщина, ее дочь доставили в больницу с ожогами, но девочка скончалась.

«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину пожара», - передали в пресс-службе.

Ранее 10-летняя девочка и 17-летний подросток погибли при пожаре в частном доме в Канске. Бабушка детей попала в больницу. Следком также возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум людям.