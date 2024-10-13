13 октября 2024, 16:51

Женщина и ребенок едва не сгорели в Очаковских банях на западе Москвы

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В Москве на Большой Очаковской улице загорелась баня, на третьем этаже находились люди, в том числе ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.

Посетители - четверо взрослых и ребенок - находились в сауне «Хайтек». Прибывшие пожарные увидели, что из окон валит черный дым. Пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном здании.

Сотрудники МЧС обнаружили ребенка на третьем этаже. Им также удалось спасти женщину и еще одного посетителя бани. Еще около 30 человек вышли из загоревшегося здания самостоятельно.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. По данным источника, горел предбанник. Собеседник 360.ru допустил, что возгорание началось из-за поджога. Пламя уже потушили.

Сотрудники МЧС спасли трех жильцов загоревшегося «дома-корабля» в Москве.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже.

Спасатели Пожары Дети Женщины Москва
13 октября 2024, 13:57
Три человека пострадали при столкновении BMW и Matiz в Москве
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Авария с участием BMW и Daewoo Matiz произошла в воскресенье в Москве, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщил источник.

Машины столкнулись в районе дома № 4 в Хорошевском проезде. По предварительным данным, водитель BMW превысил скоростной режим и врезался в заднюю часть Daewoo Matiz. После столкновения немецкую инормарку отбросило в дерево.

Пострадали водитель BMW и пассажирка из Matiz, их направили в больницу. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Днем ранее женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Лосино-Петровском.

ДТП Водители BMW Москва
13 октября 2024, 13:25
В челябинском аэропорту ночью эвакуировали пассажиров
РИА «Новости»
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В международном аэропорту Челябинска ночью сработала пожарная тревога, пассажиров эвакуировали из здания. Сначала они находились на улице, потом им предложили переждать в гостинице, сообщило местное издание 74.ru.

Известно, что тревога зазвучала примерно в 01:30, на втором этаже воздушной гавани произошло задымление, пассажиры почувствовали «запах горелой проводки».

«Всех эвакуировали на улицу. Потом, чтобы народ не мерз, отправляли в гостиницу, которая находится на территории аэропорта», - рассказала изданию очевидица.

Когда люди вернулись в здание, с потолка лилась вода. К утру рейсы вылетали из аэропорта по расписанию. Администрация воздушной гавани никак не прокомментировала происшествие.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Домодедово через час после взлета. Лайнер вместо набора высоты начал кружить над складами, а потом вернулся в аэропорт отправления.

Пожары Челябинск
13 октября 2024, 12:58
Конфликт на вечеринке в штате Оклахома перерос в стрельбу
Global Look Press
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Как минимум один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате стрельбы в столице штата Оклахома в США. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По информации правоохранительных органов, на данный момент подозреваемые неизвестны, однако местные силовики задержали несколько человек.

«По меньшей мере жертвой стал один человек, еще 12 других получили различные по тяжести ранения», - заявили в полиции.

По мнению правоохранителей внутри помещения, где шла вечеринка, произошли беспорядки. После этого прозвучали «многочисленные выстрелы снаружи и внутри» места происшествия. В настоящий момент продолжается расследование ЧП.

В сентябре в США под стражу взяли десятилетнего ребенка после того, как он дал признательные показания в расстреле бывшего мэра города Минден в штате Луизиана и его дочери. Ребенок убил их из двух разных пистолетов.

США Стрельба
13 октября 2024, 07:45
Один человек погиб при обрушении перекрытия в психоневрологическом диспансере на Кубани
РИА «Новости»
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На Кубани перекрытие обрушилось в здании психоневрологического диспансера, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Спасатели вывели из здания 206 человек.

Обрушения Краснодарский край

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