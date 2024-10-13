Женщина и ребенок едва не сгорели в Очаковских банях на западе Москвы

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Посетители - четверо взрослых и ребенок - находились в сауне «Хайтек». Прибывшие пожарные увидели, что из окон валит черный дым. Пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном здании.

Сотрудники МЧС обнаружили ребенка на третьем этаже. Им также удалось спасти женщину и еще одного посетителя бани. Еще около 30 человек вышли из загоревшегося здания самостоятельно.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. По данным источника, горел предбанник. Собеседник 360.ru допустил, что возгорание началось из-за поджога. Пламя уже потушили.

Сотрудники МЧС спасли трех жильцов загоревшегося «дома-корабля» в Москве.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже.