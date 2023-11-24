24 ноября 2023, 12:21

Женщина и двое детей стали жертвами ночного пожара в частном доме в Перми

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Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в кирпичном частном доме на улице Чекалина в Перми. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю в своем Telegram-канале.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в квартире на улице Пушкарской в Перми. Спасатели вынесли жителя города из горящего помещения.

Пожар в Кировском районе города случился в ночь на 24 ноября. Жертвами ЧП стали женщина 1988 года рождения, а также ее дети 2012 и 2018 годов рождения.

«Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - указали в региональном главке Следкома.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Чтобы выяснить причины возгорания, на место выехали следователи, криминалисты, а также эксперт-пожаротехник. Руководство следственного управления СК России по Пермскому краю взяло расследование под особый контроль.

Главное управление МЧС России по региону опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» комментарий оперативного дежурного территориального пожарно-спасательного гарнизона Пермского края Сергея Шаламова. Он сказал, что экстренные службы получили сообщение о возгорании в частном доме в 02:50 по местному времени. Когда первое подразделение прибыло на место, дом уже горел по всей площади, отметил Шаламов.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. К тушению привлекли 40 огнеборцев и 10 единиц техники. Возгорание ликвидировали полностью в 04:55 по местному времени.

«Огнем полностью уничтожен дом, включая три автомобиля, находившихся в доме», - сообщил Шаламов.

Пермский край Пожары Следственный комитет России
24 ноября 2023, 23:25
Ребенок утонул во время тренировки по плаванию в Свердловской области
Unsplash
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Ребенок захлебнулся водой и утонул в бассейне во время тренировки по плаванию в городе Полевском в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, 12-летний ребенок захлебнулся в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Это произошло вечером в пятницу, 24 ноября. Как пояснили очевидцы, мальчик занимался с инструктором по плаванию на групповом занятии.

«Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», - уточнили в надзорном ведомстве.

К бассейну прибежал медперсонал учреждения и прибыли сотрудники скорой, которые попытались помочь ребенку. Несмотря на их усилия, малька спасти не удалось. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура. Все причины и обстоятельства смерти ребенка продолжают выяснять.

Дети Прокуратура РФ
24 ноября 2023, 13:18
Грузовик въехал в столб у станции метро «Кашинская» в Москве
РИА «Новости»
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Грузовик столкнулся с бетонным столбом. В результате тот задел пассажирский автобус и навис над проезжей частью. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, столб с дорожными знаками склонился над одной из полос в сторону центра. Никто из пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту № Е80, не пострадал.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ДТП с двумя грузовиками произошло на 245-м километре ЦКАД в Новой Москве. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей - ему оторвало кисть руки. Мужчину экстренно госпитализировали.

ДТП Москва 2023
24 ноября 2023, 12:04
Человеку оторвало кисть в ДТП с двумя грузовиками в Новой Москве
РИА «Новости»
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На 245-м километре ЦКАД столкнулись грузовик и фура. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей — ему оторвало кисть руки. О происшествии сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, второй водитель не получил серьезных травм. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали.

На месте аварии в сторону Киевского шоссе перекрыли три полосы движения. Там начали работать сотрудники экстренных городских служб.

А на юге столицы сын директора Балаковской АЭС на автомобиле Lexus сбил двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла с утра в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11.

Также иномарка сбила подростка на автобусной остановке на севере города. Недалеко от парка Березовая роща в Хорошевском районе пострадала в аварии девочка приблизительно 13-ти лет.

ДТП Москва 2023
24 ноября 2023, 11:12
Стала известна личность водителя Lexus, сбившего двух девушек на юге Москвы
РИА «Новости»
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Водитель Lexus сбил двух девушек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы. Автомобиль оформлен на директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова, но за рулем, предположительно, находился его сын, сообщил источник «360».

По его информации, транспортное средство уже было участником ДТП 10 ноября прошлого года. Кроме того, владельцу авто выписали 26 штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей, но все они были оплачены. В основном они касались превышения скорости и нарушения правил разметки.

Сын директора Балаковской АЭС от комментариев отказался.

Авария произошла с утра в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11. Пострадавших пешеходов госпитализировали, подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее подростка сбили на автобусной остановке на северы Москвы. Предварительно, пострадала 13-летняя девочка. Информации о состоянии здоровья сбитого ребенка нет.

ДТП Машины Москва 2023

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