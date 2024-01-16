Женщина и 2 ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
Жертвами пожара в частном жилом доме в Новосибирской области стали женщина и двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России в Telegram-канале.
Пожар произошел в Ордынском районе вечером 15 января.
«После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей», - указали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Региональная прокуратура признала законным возбуждение дела и взяла на контроль ход его расследования. В ведомстве уточнили, что частный дом находился на Октябрьской улице в поселке Петровском. На место происшествия выехал прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов. Он поможет координировать действия правоохранительных органов.
Накануне во время пожара в квартире в Москве погиб 75-летний мужчина. Причины возгорания пока неизвестны, их установят в ходе пожарно-технической экспертизы.