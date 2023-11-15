Жених и невеста устроили стрельбу во время свадьбы в Пушкино

Молодожены отпраздновали свадьбу 14 ноября. Жених с невестой вышли из здания, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. Позже девушка тоже открыла огонь из оружия.

В этот же день сотрудники МВД доставили в отдел 10 гостей церемонии для выяснения обстоятельств стрельбы. Правоохранители также изъяли у жениха и невесты два пистолета с охолощенным стволом.

Ранее случай со стрельбой произошел в одном из петербургских баров. Мужчина захотел познакомиться с женщиной, но получил отказ. После этого 30-летний посетитель достал пистолет и стал угрожать девушке.

Сотрудники заведения попытались успокоить мужчину, но из этого ничего не вышло. Разгневанный посетитель бара выстрелил из пневматики в сторону входной двери, после чего на место прибыла полиция. Правоохранители задержали петербуржца для выяснения обстоятельств.