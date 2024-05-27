«Жена жаловалась». Соседи рассказали о мужчине, переехавшем супругу в Подмосковье

Известно, что у пары было двое детей, у одного из них были проблемы с сердцем, делали операцию. Мужчина содержал семью, открыл сервис. Сосед рассказал 360.ru, что не слышал ссор.

«Накануне, примерно за два дня, приезжали сотрудники полиции. Вроде как жена жаловалась, он ее трогал или еще что», - поделился мужчина, но подробностей не смог рассказать.

Про подозреваемого сообщил, что он был отзывчивым человеком, помогал соседям.

«На все просьбы со стороны соседей шел навстречу. Сам по себе адекватный и не был замечен, что он какую-то агрессию проявлял», - поделился собеседник 360.ru.

Мужчина предположил, что у соседей произошел семейный конфликт, который дошел до таких серьезных последствий. Сейчас дети находятся у родственницы отца.

По информации СК России, мужчина на иномарке сбил супругу , которая хотела от него уйти.