27 мая 2024, 21:02

«Жена жаловалась». Соседи рассказали о мужчине, переехавшем супругу в Подмосковье

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Мужчина был адекватный, конфликтов в семье не было слышно — такое мнение высказали 360.ru соседи мужчины, который сбил в Подмосковье сожительницу. Женщина умерла на месте от полученных травм.

Известно, что у пары было двое детей, у одного из них были проблемы с сердцем, делали операцию. Мужчина содержал семью, открыл сервис. Сосед рассказал 360.ru, что не слышал ссор.

«Накануне, примерно за два дня, приезжали сотрудники полиции. Вроде как жена жаловалась, он ее трогал или еще что», - поделился мужчина, но подробностей не смог рассказать.

Про подозреваемого сообщил, что он был отзывчивым человеком, помогал соседям.

«На все просьбы со стороны соседей шел навстречу. Сам по себе адекватный и не был замечен, что он какую-то агрессию проявлял», - поделился собеседник 360.ru.

Мужчина предположил, что у соседей произошел семейный конфликт, который дошел до таких серьезных последствий. Сейчас дети находятся у родственницы отца.

По информации СК России, мужчина на иномарке сбил супругу , которая хотела от него уйти.

Убийства Дети Семья Мужчины Руза
27 мая 2024, 19:59
Склад вспыхнул на Каширском шоссе в Подмосковье
Pxhere
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Склад вспыхнул в Московской области вечером 27 мая. Подробности сообщил источник 360.ru.

Пожар начался в комплексе на Каширское шоссе, 229. В открытых источниках указано, что это склад общего назначения класса B. Территория, на которой он расположен, - огорожена и находится под охраной.

Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. Пожарные уже выехали к месту происшествия.

Ранее мощный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах, огонь охватил девять машин. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожары
27 мая 2024, 17:14
Грузовик сбил 10-летнего мальчика в Подмосковье
РИА «Новости»
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ДТП с участием грузового автомобиля произошло на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик, сообщил источник 360.ru.

На место ЧП прибыла бригада скорой помощи. По данным источника, пострадавший мальчик ехал на самокате. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы примерно в 16:36.

Грузовики Скорая помощь ДТП
27 мая 2024, 15:47
«Вы что, крови хотите?» Двое мужчин испортили авто жителя Подольска
Телеканал «360»
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Двое мужчин в Подольске положили на автомобиль местного жителя бетонную полусферу. Таким образом злоумышленники «проучили» водителя якобы за неправильную парковку. Владелец машины Юрий рассказал 360.ru подробности случившегося.

Мужчин заметила теща потерпевшего. Женщина сразу позвонила автомобилисту и попросила его выйти на улицу.

«Они мимо проходили просто, я их не знаю. Я им, скорее всего, не мог насолить, подрезать или еще чего-то. Двое пьяных: на видео это в целом видно, что они и пьют прямо перед этим. И шатаются, еле на ногах стоят. Но, тем не менее, смогли поднять эту тяжелую полусферу и положить. И вот теща звонит мне, нагоняет их в то же самое время. Мне говорит: „Выходи“. Они ее спрашивают: „Кому вы звоните? Вы что, крови хотите?“» - поделился мужчина.

Злоумышленники толкнули женщину. У одного из мужчин была кобура с пистолетом. Юрий обратился в полицию. Он также сообщил, что эти же люди попытались сломать зеркало на другой иномарке. При этом мужчина добавил, что припарковал автомобиль по правилам.

«Тут видна разметка, что на парковочном месте стою. Извините, но меня прямо корежит, что выставляют меня нарушителем», - отметил Юрий.

По его словам, злоумышленников опознали другие люди. Очевидцы сообщали, что мужчины угрожали пистолетом у 35-й школы.

Ранее стало известно, что на детской площадке в Подольске после жалоб на распитие спиртных напитков установили видеокамеру. Эксперимент могут распространить на всю Московскую область.

Подольск Мужчины Машины
27 мая 2024, 14:56
Теплоход с пассажирами потерял ход между Сахалином и Курилами
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Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» потерял ход в пути с Сахалина на Курилы. Судно буксируют в порт на острове Итуруп, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили об отсутствии повреждений корпуса. Теплоход не потерял маневренность.

«По предварительным данным, на борту находится более 125 человек, включая членов экипажа. Угрозы жизни, здоровью пассажиров и членов экипажа нет», - отметили в прокуратуре.

По предварительным данным, аварию спровоцировала техническая неисправность. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Несколько дней назад авария с двумя теплоходами произошла в Санкт-Петербурге. Два морских судна столкнулись в акватории Невы.

Прокуратура РФ Корабли

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