07 июня 2024, 15:27

Жена убитого активиста Еговцева рассказала о напавшем на ее супруга мужчине

РИА «Новости»
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Жена убитого активиста Антона Еговцева Екатерина рассказала о предполагаемом убийце ее мужа. В беседе с 360.ru она сообщила, что не знала преступника.

«Я работала в магазине, а он был клиент. Возможно понравилась. Это было около года назад», - сообщила Екатерина.

Она подтвердила, что некоторое время мужчина преследовал их и они обращались в правоохранительные органы.

«Полиция разбирается только в том случае, когда кого-то обидят или тронут», - добавила женщина.

Она уточнила, что в момент происшествия ее дома не было. Супруг был в квартире один.

«Любите своих мужей. Говорите им чаще, как вы их любите. Это самое главное», - заключила Екатерина.

Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили около дома в подмосковной Лобне. Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

Убийства Лобня Полиция
07 июня 2024, 15:53
«Такое только в фильме видела». Консьержка рассказала подробности убийства активиста Еговцева
Телеканал «360»
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Консьержка дома, в котором убили 37-летнего заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, рассказала подробности произошедшего. В беседе с 360.ru она сообщила, что предполагаемый убийца представился курьером и попытался войти в подъезд.

Мужчина заявил консьержке, что не может позвонить заказчику, так как у него был только адрес доставки. Женщина предложила ему оставить посылку у нее или обратиться к соседке хозяина квартиры.

«Он позвонил, поднялся. Когда он спустился, я не видела. Откуда я могла знать, что такое будет», - поделилась консьержка.

Она уточнила, что отработала до 21:00 и ушла домой. В 5 утра ее срочно вызвали на работу.

«Я увидела то, что не дай Бог кому-то видеть. Я такое только в фильме видела. Больше ничего не могу сказать», - добавила женщина.

Еговцева убили около дома в подмосковной Лобне. Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

Убийства Лобня Мужчины
07 июня 2024, 14:19
Сосед предполагаемого убийцы активиста Еговцева рассказал о подозреваемом
Телеканал «360»
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Сосед предполагаемого убийцы активиста Антона Еговцева Игорь Фадеев рассказал о подозреваемом в преступлении мужчине — Дмитрии Матвееве. В беседе с 360.ru он рассказал о двояком отношении к нему.

«До того, как началась приватизация гаражей, я особо и не знал, кто он. Знал, что он занимается мотоциклами и ремонтом, и не общался тесно», - отметил он.

Он добавил, что слышал, что тот разбил лобовое стекло машины председателя, а также украл документы у бухгалтера, когда она собирала деньги за гаражи. Матвеев предполагал, что они пытаются нажиться на взносах, отметил собеседник.

По его словам, мужчина не был агрессивным в обычной жизни. С приходившими к нему друзьями они занимались мотоциклами и не дебоширили. Он ездил на соревнования по мотокроссу, за распитием алкоголя или в компании девушки его также не замечали.


Сосед уточнил, что относится к подозреваемому в убийстве неоднозначно. Он допустил, что мужчина мог пойти на убийство.

«С одной стороны, нормальный парень, с другой - слишком навязчивая идея была по поводу похищенных денег старым председателем. Я говорил: „Бред сивой кобылы“. Не забивай себе этим голову. Внятно на эту тему мне с ним поговорить ни разу не удалось», - заключил собеседник.

Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили 7 июня около дома в подмосковной Лобне.

Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

Убийства Мотоциклы Преступления
07 июня 2024, 10:54
Поиски двух пропавших школьников усилили в Свердловской области
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Число задействованных в поиске пропавших у деревни Бурмакина брата и сестры увеличили до 500 человек. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

«Пропавшие дети воспитываются в неполной семье, матерью 1985 года рождения, на учете в ПДН не состоят», - уточнил он.

Сотрудники правоохранительных органов с собаками и волонтеры в пешем порядке проверили примерно 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Кроме того, участковые проводят подворовой обход в деревнях Бурмакина, Мельничная и Липчинское. К поискам планируется привлечь два вертолета с тепловизорами.

Школьники 10 и 12 лет пропали утром 5 июня. Брат и сестра убежали от дедушки после рыбалки. О пропаже детей в полицию сообщила их мать.

Дети Россия Школьники Свердловская область Полиция
07 июня 2024, 10:44
Число пострадавших после ДТП в Кемерове превысило 140 человек
РИА «Новости»
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Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове превысило 140 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

«Более 140 пассажиров и водитель пострадали в результате аварии. Скончался один мужчина, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», - заявили в ведомстве.

Авария произошла утром в четверг на Логовом шоссе, где на железнодорожной ветке столкнулись два трамвая. Они оба двигались в попутном направлении. Региональный СК завел два уголовных дела по факту ЧП, областная прокуратура также взяла расследование дела под свой контроль.

В СК уточняли, что фигурантами уголовного дела стали мастера и директор АО «Кемеровская электротранспортная компания», правоохранители их задержали.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.

Уголовное дело ДТП Россия

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