Жена убитого активиста Еговцева рассказала о напавшем на ее супруга мужчине

«Я работала в магазине, а он был клиент. Возможно понравилась. Это было около года назад», - сообщила Екатерина.

Она подтвердила, что некоторое время мужчина преследовал их и они обращались в правоохранительные органы.

«Полиция разбирается только в том случае, когда кого-то обидят или тронут», - добавила женщина.

Она уточнила, что в момент происшествия ее дома не было. Супруг был в квартире один.

«Любите своих мужей. Говорите им чаще, как вы их любите. Это самое главное», - заключила Екатерина.

Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили около дома в подмосковной Лобне. Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.