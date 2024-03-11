11 марта 2024, 18:11

Жена комика Соколова объяснила поведение мужа

РИА «Новости»
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Жена артиста «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, Ксения, поделилась мнением о произошедшей стычке ее мужа с группой подростков возле одной из станций метро в Екатеринбурге. По ее словам, молодые люди лишь стремились привлечь внимание, узнав в переходе знаменитость, сообщило ИА «Регнум».

О конфликте 58-летнего Соколова с подростками стало известно 11 марта. Артист, держа в руках бутылку алкоголя, ссорился с молодежью, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Комика сопровождали неизвестные женщины.

Жена Соколова была удивлена вниманием к происшествию и посчитала, что несовершеннолетние просто решили создать шумиху, встретив известного человека.

«Просто подростки докопались и хайпятся. А что, в суд кто-то подал на него? С чего такой кипиш?» - возмутилась Ксения.

Она также подчеркнула, что среди присутствующих на видео женщин не было ни одной посторонней. Все они являются сотрудниками шоу вместе с ее мужем: администраторами, гримерами и реквизитором.

Сам Соколов не делал официальных заявлений относительно произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что актер с опустошенной бутылкой виски якобы ударил одного из встреченных подростков.

Алкоголь Женщины Актеры
11 марта 2024, 18:46
Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика в Москве
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Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Онежской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, курьер совершил наезд на ребенка, объезжая остановку на электровелосипеде. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

«Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств причинения несовершеннолетнему телесных повреждений», - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре подчеркнули, что поставили на контроль привлечение 35-летнего мужчины к ответственности. Судя по кадрам с места ДТП, после наезда на мальчика курьер не стал скрываться после аварии.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Красногорске. Курьер, передвигаясь на электровелосипеде, сбил на тротуаре школьника и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дети ДТП Курьеры Москва
11 марта 2024, 17:22
Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали
РИА «Новости»
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Суд Санкт-Петербурга отправил под арест вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреев останется под стражей до 4 мая. На сайте банка «Россия» появилась информация о его задержании. В пресс-службе пояснили, что следствие и арест инициировала сама кредитная организация.

Банк оказывает содействие в расследовании уголовного дела в отношении Андреева. Другие подробности в пресс-службе не привели.

В конце февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка из-за многочисленных нарушений законодательства. Позднее в отношении организации началась проверка с участием сотрудников ФСБ.

Санкт-Петербург Уголовное дело Банки Россия
11 марта 2024, 16:37
Российская школьница выжила после падения с 16-го этажа
РИА «Новости»
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Ученица лицея в Ульяновске выжила после падения с 16-го этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, пострадавшей 17 лет. Ее доставили в больницу с переломами таза и позвоночника.

У ученицы лицея, по предварительным данным, были трудности в личной жизни.

В Москве с 12-го этажа выпали два человека. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами спины, а женщина скончалась на месте.

В январе в ходе драки из окна квартиры на втором этаже в Западном округе Москвы выпали отец с сыном. Глава семейства погиб на месте от полученных травм, а молодой мужчина попал в больницу. Врачи диагностировали ему ушибы локтей и повреждение шейного отдела позвоночника.

В феврале 10-летний мальчик в Москве упал с высоты четвертого этажа, встал и ушел домой. Позднее врачи обнаружили у него ушиб брюшной стенки и перелом ребер.

Больницы Врачи Школьники
11 марта 2024, 16:21
Открывшаяся дверь Mercedes погубила велосипедиста в Петербурге
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Велосипедист погиб в результате ДТП на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге От удара неожиданно открывшейся двери стоящего на обочине Mercedes мужчину отбросило на проезжую часть прямо под колеса Volvo, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Момент аварии попал на видео.

ЧП произошло днем 10 марта в 14:50 у дома № 15. По данным полиции, 38-летний водитель Mercedes выходил из своего припаркованного на обочине автомобиля.

В тот момент, когда он открыл дверь, в нее въехал велосипедист. От удара последнего отбросило на дорогу. После чего на него наехал следующий в попутном направлении Volvo.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но спасти жизнь человека не удалось.

По факту случившегося идет проверка, личность погибшего, а также все обстоятельства аварии устанавливаются, заключили в пресс-службе петербургской полиции.

❗Осторожно, жесткие кадры.

Санкт-Петербург ДТП

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