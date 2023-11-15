Жена блогера Александра Лещева погибла в ДТП под Екатеринбургом

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика <…> вылетела через окно», - рассказал блогер.

Автобус, в котором ехала Виктория, следовал из Карпинска в Екатеринбург и столкнулся с грузовиком. Помимо молодой женщины, погиб водитель автобуса, пострадали еще шестеро.

После ДТП Лещев записал видео со слезами на глазах. Он признался, что специально отправил жену на автобусе, решив, что ехать на машине небезопасно. Блогер недоумевал, что скажет их маленькой дочери.

Виктории Лещевой было 28 лет.

Александр Лещев - известный в Краснотурьинске блогер, на него подписаны 40 тысяч человек (это при том, что в городе живут всего 55 тысяч). Он часто устраивает на своей странице розыгрыши призов, в частности крупных.