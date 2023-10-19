Железобетонный мост рухнул в Новосибирской области

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Автомобильный железобетонный мост через реку Карасук в Новосибирской области пришел в негодность из-за крена опоры и обрушился. Об этом заявили в территориальном управлении автомобильных дорог ( ТУАД ) региона.

«ЧП произошло ночью. Предварительно произошел крен опоры, в результате - полное падение», - отметили в ведомстве.

Из-за обрушения моста часть жителей оказалась отрезана от поселка Базово. Власти организовали объездной путь в 30 километров. В связи с ЧП 19 октября в местной школе отменили занятия. В управлении автомобильных дорог добавили, что причины обрушения конструкции еще выясняются.

Мост через реку Карасук построили в 1971 году, его длина составляла 45 метров. Из них обрушилось около 30 метров.

Ранее в Новосибирске начался ремонт Октябрьского моста. Из-за строительных работ сократят самый большой в России каток на Михайловской набережной.