Железнодорожные шпалы загорелись на станции Перово в Москве
На востоке Москвы произошло возгорание железнодорожных шпал и пластиковых труб в районе станции Перово. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.
Вызов в экстренные службы поступил в 02:50. Очевидец сообщил, что на территории железнодорожной станции Перово загорелись шпалы.
Прибывшие на место спасатели застали открытое горение и черный дым. Горели шпалы и гофрированные пластиковые трубы. Они оперативно потушили пожар площадью 50 квадратных метров, провели проливку и разборку конструкций.