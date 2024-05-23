23 мая 2024, 07:58

Железнодорожные шпалы загорелись на станции Перово в Москве

РИА «Новости»
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На востоке Москвы произошло возгорание железнодорожных шпал и пластиковых труб в районе станции Перово. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 02:50. Очевидец сообщил, что на территории железнодорожной станции Перово загорелись шпалы.

Прибывшие на место спасатели застали открытое горение и черный дым. Горели шпалы и гофрированные пластиковые трубы. Они оперативно потушили пожар площадью 50 квадратных метров, провели проливку и разборку конструкций.

РЖД Пожары Москва
23 мая 2024, 03:18
Массовая драка произошла на одной из улиц Симферополя
РИА «Новости»
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Массовая драка произошла в Симферополе. Все ее участники будут установлены в ближайшее время, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Видео драки опубликовали в соцсетях, написал он в своем Telegram-канале.

«Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции», - уточнил Крючков.

Он добавил, что все участники драки понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее в Бирюлеве Западом произошла потасовка со стрельбой , вспыхнувшая после замечания в некрасивом поведении по отношению к женщине. Пострадали двое мужчин, доставленные в больницу с ножевыми ранениями.

Московские оперативники задержали семь участников конфликта , чье оружие изъяли и отправили на экспертизу. Остальные участники потасовки разыскиваются.

Драки Законы Соцсети Крым Полиция
23 мая 2024, 01:08
В редакции журнала «Компания» прошли обыски
РИА «Новости»
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В редакции журнала «Компания» проводятся следственные действия. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свой источник.

По версии собеседника журналистов, обыски в редакции могут быть связаны с делом в отношении администраторов Telegram-канала «Адские бабки».

«Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов Telegram-канала», - заявил он.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором сотрудники правоохранительных органов выносят из редакции журнала коробки.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти и четырем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Фигуранток обвинили в вымогательстве у вице-президента ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. По версии следствия, деньги журналистки требовали деньги за блок на любые упоминания Ушакова, а также отказ публиковать порочащую информацию о нем.

Полиция
22 мая 2024, 23:15
Роженица не смогла сама выйти из наркоза после кесарева в Башкирии
РИА «Новости»
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В Башкирии поступившая на плановое кесарево сечение роженица не смогла самостоятельно проснуться после наркоза. Причиной стала мутация гена.

Об уникальном медицинском случае рассказал глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, врачи готовить провести операцию под общим наркозом, так как у 30-летней пациентки была аллергия на эпидуральную и спинальную анестезию.

Само хирургическое вмешательство прошло без особенностей, родились здоровые двойняшки, но сама роженица не смогла проснуться. У нее не восстанавливалось дыхание, отсутствовали сознание и мышечная активность, поднялось давление.

«Врачи заподозрили дефицит холинэстеразы - это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови», - пояснил Рахматуллин.

Девушку удалось спасли. Врачи, используя телемедицину, провели ряд экстренных манипуляций. Ее уже выписали из роддома вместе с детьми в удовлетворительном состоянии.

Ранее искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка.

Роддома Башкирия Врачи Женщины
22 мая 2024, 22:18
«Признал вину, но не раскаялся». Избившего глухонемую таксистку мужчину будут судить в Подмосковье
РИА «Новости»
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Избитая в Подмосковье глухонемая таксистка обратилась в суд с требованием о возмещении ей морального вреда. Пострадавшая рассказала 360.ru, что напавший на нее мужчина до сих пор даже не извинился.

Сегодня, 22 мая, прошло судебное заседание по делу об избиении женщины-инвалида в Дмитрове. По словам девушки, нападавший признал вину, но не раскаялся и не извинился.

«Начали судебное дело, но так как с нашей стороны последовала исковое заявление суд принял решение дать защите время», - рассказала пострадавшая.

Она пояснила, что требует с подсудимого возмещения морального ущерба, но не назвала конкретную сумму.

«Я не хочу распространяться этой информацией», - пояснила собеседница 360.ru.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что 43-летний мужчина, избивший на глухонемую таксистку, отправили в СИЗО до 11 мая.

Суд Женщины Такси Инвалиды Избиения

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