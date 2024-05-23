Железнодорожные шпалы загорелись на станции Перово в Москве

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Массовая драка произошла в Симферополе. Все ее участники будут установлены в ближайшее время, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Видео драки опубликовали в соцсетях, написал он в своем Telegram-канале.

«Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции», - уточнил Крючков.

Он добавил, что все участники драки понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее в Бирюлеве Западом произошла потасовка со стрельбой , вспыхнувшая после замечания в некрасивом поведении по отношению к женщине. Пострадали двое мужчин, доставленные в больницу с ножевыми ранениями.

Московские оперативники задержали семь участников конфликта , чье оружие изъяли и отправили на экспертизу. Остальные участники потасовки разыскиваются.