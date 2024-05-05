Желавший полюбоваться закатом пассажир поезда напал на участника СВО и проводницу

Пассажир поезда Москва - Владивосток захотел полюбоваться закатом и напал на проводницу, пытаясь отнять ключи от поезда, а затем устроил поножовщину с участником спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину так впечатлил пейзаж за окном, что он захотел выйти из вагона. На просьбу дать ему ключи проводница ответила отказом. Пассажир попытался отнять их силой. За проводницу вступился участник СВО, который возвращался домой в Красноярский край.

Злоумышленник напал на мужчину с ножом и нанес 10 ударов. Агрессора скрутили другие пассажиры, на следующей остановке его передали полиции. Раненого военного госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Ростове-на-Дону группа молодых людей избила ветерана спецоперации и его супругу. Пострадавшим диагностировали многочисленные травмы. Женщина заявила, что собирается добавиться самого жесткого наказания для обидчиков.